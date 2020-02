Joe Rogan dit que la blague de Kobe Bryant d’Ari Shaffir “était tellement stupide”

Joe Rogan explique pourquoi il se sent un peu responsable de la blague de Kobe Bryant d’Ari Shaffir.

Joe Rogan héberge l’un des podcasts les plus réussis du marché, invitant une liste d’invités perspicaces et divertissants à sa table pour parler de certains des problèmes les plus pressants de la culture pop, des sports, etc. Le comédien a une excellente idée de ce que les gens veulent entendre, en intégrant des sujets d’actualité dans ses conversations et en proposant des réflexions sur la situation. Le monde de la comédie a été secoué la semaine dernière lorsque Ari Shaffir a fait une “blague” insipide sur la mort de Kobe Bryant, célébrant son décès dans une vidéo dont il s’est depuis excusé. Tout cela faisait partie du shtick habituel de Shaffir. Le comédien déchire souvent des célébrités qui sont récemment décédées mais, cette fois, il a franchi une ligne. Joe Rogan et son invité Jim Norton ont parlé de Shaffir, qui est l’ami de Rogan, et ont discuté des commentaires qui ont été faits sur le nouvel épisode de JRE.

Jason Merritt / .

Commençant leur discussion sur les commentaires de Kobe Bryant d’Ari Shaffir, Joe Rogan dit qu’il doit trouver un mot meilleur que «stupide» pour décrire les actions du comédien. “C’était tellement stupide, mais c’est aussi ce que vous avez dit plus tôt, que vous devez continuer à monter en puissance. Quand vous faites des choses scandaleuses pour que les gens ressemblent” oh, regardez Jimmy, il est fou “, vous êtes pris au piège” et vous continuez à le faire de plus en plus scandaleux “, a déclaré Joe. “Avec Ari, il a toujours fait cette chose où, quand les gens meurent, il faisait le plus méchant commentaire […] mais il l’a juste fait pour la valeur de choc. Tu dois continuer à augmenter ça à chaque fois. “

Admettant qu’il ne sait pas comment Shaffir va rebondir après ce faux pas, Rogan a noté qu’il pense que c’est une bonne chose que cela lui soit arrivé. Il explique: “Il avait besoin de savoir qu’il y a des conséquences à dire simplement des conneries ridicules que vous n’êtes pas censé dire quand les gens meurent.”

Joe Rogan a même admis qu’il se sentait le moins du monde responsable des actions d’Ari, notant qu’il l’avait convaincu d’obtenir un iPhone pour rester connecté à ses fans sur les réseaux sociaux, réalisant maintenant que Shaffir aurait dû s’en tenir à un téléphone à clapet ou à un gestionnaire de réseaux sociaux .

Regardez leur discussion ci-dessous, à partir de 42 minutes.

.