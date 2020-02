Joel Embiid hué par les fans de 76ers lors de l’introduction de l’équipe: Regarder

Certains fans n’étaient pas satisfaits de la star des Sixers.



Le jeu de haut en bas de Joel Embiid a été assez polarisant pour les fans des 76ers cette saison. Au cours de la semaine dernière, il y a eu un sentiment croissant de mécontentement autour de l’équipe et maintenant, certaines personnes pensent qu’Embiid pourrait être échangé pendant l’intersaison. C’est une évolution bizarre compte tenu de certaines personnes qui pensaient que les Sixers pourraient remporter le championnat cette saison. Quoi qu’il en soit, les Sixers vivent et meurent par le jeu d’Embiid et quand il se débat, cela se voit dans leur dossier.

Hier soir, des fans de 76ers ont donné à Embiid une idée en tête lorsqu’il a été présenté avant le match de l’équipe contre les Clippers de Los Angeles. Comme vous pouvez le voir dans le clip ci-dessous, Embiid a été hué par certains des fidèles Philly. Il y avait certainement des acclamations arrosées bien que les huées aient été entendues haut et fort.

Les huées n’ont pas empêché Embiid d’avoir un bon match. Il a fini par marquer 26 points alors que les 76ers ont devancé les Clippers, 110-103. Pour l’instant, il semble qu’Embiid soit revenu à ses anciennes habitudes et joue au basket-ball, nous le savons. Cela devrait être une bonne nouvelle pour les fans des Sixers qui espéraient plus de leur équipe cette saison. Si Embiid et les Sixers continuent dans cette voie, ils seront les mieux placés pour sortir de la Conférence de l’Est et défier les meilleurs de l’Ouest pour un titre NBA.

