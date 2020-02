Joel Embiid se qualifie lui-même de “meilleur joueur du monde”

Le centre des All Star des Sixers de Philadelphie, Joel Embiid, pense qu’il est plus que le meilleur grand homme de la ligue, se déclare “le meilleur joueur du monde”.



Le grand joueur des 76ers de Philadelphie, Joel Embiid, est sorti de la pause des All Star jeudi soir, marquant un sommet de 39 points avec 16 rebonds dans une victoire de 112-104 contre les Nets de Brooklyn. Le centre de 25 ans s’est imposé comme l’un des grands hommes les plus dominants de la NBA aujourd’hui, et sa confiance semble être à son plus haut niveau, car il s’est décrit comme “le meilleur joueur du monde” après la gagner Brooklyn.

Sarah Stier / .

Embiid a déclaré aux journalistes, selon ESPN:

«Le match des étoiles était amusant. Étant là au quatrième quart, faisant mon truc à la fin du match, j’ai trouvé ça super.

“Mais le All-Star Game, juste pour prouver que je suis ici, que j’appartiens, et étant le meilleur joueur du monde, j’ai juste l’intention de continuer à sortir tous les soirs et de jouer dur et d’essayer d’obtenir des victoires et de sortir et essayez de gagner un championnat. “

En réponse à ses commentaires sur le fait d’être le meilleur joueur du monde, on a demandé à Embiid s’il y avait une importance supplémentaire pour la confrontation à venir des Sixers avec le MVP en titre Giannis Antetokounmpo et les Milwaukee Bucks, leaders de la Conférence de l’Est.

“Bien sûr. Nous les avons battus assez mal dans le premier match, ils nous ont donné le dernier, donc c’est à nous d’aller là-bas et d’essayer de les battre à nouveau.”

“Je me sentais comme la première partie de la saison, j’essayais de m’assurer que tout le monde était à l’aise, j’ai essayé de prendre du recul”, a-t-il déclaré, selon ESPN. “Mais si nous allons quelque part, je dois être l’un des gars [doing it]. “

En 40 matchs cette saison, Embiid affiche en moyenne 23,3 points, 12 rebonds et 3,2 passes décisives par match. Les Sixers (35-21) rendront visite aux Bucks (47-8) samedi soir dans un match qui sera diffusé sur ABC à 20h30 HE.

