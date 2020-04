Joel McHale accueille Netflix après le spectacle spécial

Un nouvel épisode de Tiger King: Murder, Mayhem and Madness a été commandé par Netflix. Joel McHale sera l’hôte de The Tiger King and I, un spécial d’après-spectacle sur la plate-forme numérique. Après le succès de la série documentaire, les fans se demandent ce que les stars ont fait depuis la fin du tournage. Le streamer rendra disponible le huitième versement à partir du 12 avril.

Tiger King | Netflix

McHale a taquiné la spéciale sur Twitter avec du matériel imprimé animal et Netflix tatoué sur sa région abdominale.

“Il y a une série documentaire sur Netflix intitulée Tiger King”, a déclaré McHale dans le teaser. «Je recommande fortement de regarder les 7 épisodes. Le 12 avril, Netflix publiera un 8ème épisode intitulé: The Tiger King and I. C’est un after-show hébergé par moi. “

The Tiger King and I – un Tiger King after show animé par Joel McHale et mettant en vedette de toutes nouvelles interviews de John Reinke, Joshua Dial, John Finlay, Saff, Erik Cowie, Rick Kirkman et Jeff et Lauren Lowe – sera présenté en première le 12 avril. twitter.com/8fbbNdaiDA

– Netflix (@netflix) 9 avril 2020

«Je parle à beaucoup de personnes impliquées dans le projet – Jeff et Lauren Lowe, Saff, Erik Cowie, John Finlay, John Reinke et Rick Kirkham – pour voir ce qui s’est passé dans leur vie depuis la sortie de la série. C’est révélateur et j’espère que c’est drôle », a-t-il ajouté.

Qu’est-ce que “Tiger King?”

Tiger King a été un succès éclatant auprès du public du monde entier. Le service de streaming a lancé les sept épisodes du document et il est devenu instantanément un sujet brûlant sur les réseaux sociaux. Il n’a pas fallu longtemps pour que les fans créent des mèmes et des TikToks imitant les personnages réels.

«Parmi les excentriques et les personnalités cultes dans le monde plus étrange que la fiction des grands propriétaires de chats, peu se démarquent plus que Joe Exotic, un polygame et chanteur country-western à la bombe et aux armes à feu qui préside un zoo en bordure de l’Oklahoma», est comment Netflix décrit la série. “Charismatique mais erroné, Joe et un groupe incroyable de personnages, dont des chefs de file de la drogue, des escrocs et des chefs de secte, partagent tous une passion pour les grands félins et le statut et l’attention que leurs ménageries dangereuses suscitent.”

Le doc devait suivre Joe Exotic et tous les propriétaires de gros chats, mais les choses «prennent une tournure sombre» quand il s’implique dans la suppression de Carole Baskin, une activiste animale et propriétaire d’un sanctuaire pour les gros chats, qui menace de les mettre à la faillite , attisant une rivalité qui mène finalement à l’arrestation de Joe pour un complot de meurtre pour compte d’autrui, et révèle un conte tordu où la seule chose plus dangereuse qu’un gros chat est son propriétaire.

Carole Baskin | Netflix

Joe Exotic veut un pardon

Exotic est maintenant derrière les barreaux mais suite au succès du doc, il demande pardon au président et a fait son plaidoyer sur Facebook.

“Cette action en justice a été déposée au nom de la justice, l’administration Trump doit être informée de la portée excessive, du parjure, de l’abus de pouvoir et du non-respect du serment de leur position qui est vérité et justice pour tous”, a déclaré le polygame. sur sa page Facebook.

Joe Exotic | Netflix

«Les agences et leurs homologues ont abusé du système pour un programme privé. Le directeur Dan Ashe a utilisé sa position gouvernementale pour créer un monopole illégal avec l’AZA et fermer les entreprises américaines qui travaillent dur pour leur propre profit », a poursuivi Exotic. «J’ai été illégalement accusé de ces crimes et l’administration Trump, le département de l’intérieur des États-Unis ainsi que le Federal Wildlife Service doivent être tenus responsables de ce qu’ils m’ont fait, mes parents et ma famille, ainsi que mes animaux. Merci et merci de partager. ”

Tous les épisodes de Tiger King sont désormais disponibles en streaming sur Netflix.