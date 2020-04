John B meurt-il à Outer Banks? Chase Stokes a des fans obsédés! – HITC

La série comprend un certain nombre de chocs, mais John B meurt-il dans Outer Banks?

Étant donné que nous sommes confinés chez nous, regarder les Pogues se lancer dans une aventure à couper le souffle ressemblait exactement à ce dont nous avions besoin.

Créée par Josh Pate, Jonas Pate et Shannon Burke, Outer Banks a été créée le mercredi 15 avril 2020 et a rapidement enveloppé le public dans son histoire de trésors, de romance et d’excitation.

À dix épisodes, de nombreux téléspectateurs ont rapidement travaillé sur la série, la parcourant en quelques jours. C’est certainement une télévision digne de la frénésie, le casting faisant un travail formidable tout au long.

Cependant, il y a clairement un favori des fans dans John B!

Le personnage est joué par l’acteur de 27 ans Chase Stokes, avec le spectacle présentant le public majoritaire à ses talents.

John B meurt-il à Outer Banks?

Non, John B ne meurt pas à Outer Banks.

L’épisode 10 a été le plus mouvementé du groupe, sans aucun doute. Lorsque John et co ont trouvé l’or, ils ont rencontré un gros problème…

Avance rapide et lui et Sarah sont pris dans une tempête, se tenant à leur vie alors que l’eau s’écrase autour d’eux.

De retour à la maison, le pire est attendu, cependant, nous savons que la paire a été récupérée par un bateau et est en route pour les Bahamas où ils auront la chance de récupérer le trésor des griffes de Ward. Sarah se révélera sûrement essentielle pour aider à naviguer dans la région et les affaires de son père seront probablement déterminantes pour déterminer où l’or est conservé.

Donc, la fin a bien arrangé les choses pour une deuxième saison et nous espérons que le renouvellement sera annoncé en peu de temps.

Chase Stokes: Rôles précédents

Selon IMDb, Chase Stokes est apparu pour la première fois sur les écrans dans le court métrage Lost Island 2014 (il a joué le capitaine Charles Whitaker).

Un an plus tard, il décroche le rôle d’Ethan Terri dans un épisode de Base. Cependant, en 2016, il est apparu dans une émission peu vue dont vous avez peut-être entendu parler… Stranger Things!

C’est vrai; il fait une apparition dans l’épisode “Le monstre”.

Dans la foulée, il a joué dans des séries télévisées telles que Daytime Divas (Graham), Tell Me Your Secrets (Adam) et The First (Finn), tout en présentant ses talents dans les films The Beach House (Russell Bennett) et Between Waves ( Jeune Dale).

Quant à l’avenir, il apparaîtra – avec la co-vedette des Outer Banks Caroline Arapoglou – dans le prochain film dramatique Dr.Bird’s Advice for Sad Poets, réalisé par Yaniv Raz.

(L-R) Drew Starkey, Madelyn Cline et Chase Stokes assistent à la première de «Je ne suis pas d’accord avec ça» de Netflix au London West Hollywood le 25 février 2020 à West Hollywood,…

Les fans parlent de Chase Stokes et John B

Depuis la création de la série, un certain nombre de fans se sont tournés vers Twitter pour peser leurs réflexions sur le personnage de John B et de l’acteur Chase Stokes.

Il est clair de voir naître un coup de cœur avec Outer Banks!

Découvrez une sélection de tweets:

Dans d’autres nouvelles, Caroline Arapoglou brille dans Outer Banks.