John Boyega clarifie un spoiler finlandais

John Boyega, l'une des stars de Star Wars: The Rise of Skywalker a jeté de l'huile sur le feu de la spéculation concernant un certain élément d'histoire sur Finn.

AVERTISSEMENT DE SPOILER: l'article ci-dessous explore les détails du tracé pour Star Wars: The Rise of Skywalker. Lisez à vos risques et périls.

Dans Star Wars: The Rise of Skywalker, Finn (John Boyega) part à l'aventure avec Rey (Daisy Ridley) et Poe Dameron (Oscar Isaac). Tout au long de cette aventure, Finn taquine souvent à Rey qu'il veut lui dire quelque chose d'important. Malheureusement, le film ne répond jamais explicitement à ce que Finn voulait dire à Rey, et certains fans spéculent sur ce qu'il voulait dire à son ami.

Certains ont interprété cela comme Finn voulant avouer ses sentiments romantiques pour Rey, basé sur les interactions du duo dans Star Wars: The Force Awakens ainsi que ce qui semble être une relation platonique que Finn partage avec Poe et Rose Tico (Kelly Marie Tran). Mais une autre interprétation est devenue populaire parmi certains fans qui ont vu le film: Finn est Force Sensitive.

John Boyega a depuis publié une vidéo sur son Instagram officiel, où il réfléchit à la fin de son voyage dans la trilogie Sequel avec le casting et l'équipe après avoir passé au moins une demi-décennie sur la franchise. Dans ce post, un fan lui a demandé spécifiquement ce que Finn voulait dire à Rey. John Boyega a répondu au commentaire par ce qui suit:

Il y a plusieurs moments dans Star Wars: The Rise of Skywalker cet indice que Finn est sensible à la Force. Quand il rencontre un guerrier et un ex-Stormtrooper Jannah (Naomi Ackie), ils partagent une conversation touchante à l'intérieur du Millennium Falcon dans laquelle il évoque comment il avait un «instinct» et un «sentiment» quand il a pris la décision de quitter le Première commande en Star Wars: The Force Awakens.

D'autres exemples tout au long du nouveau film impliquent Finn sentant la présence de Kylo Ren (Adam Driver) alors qu'il vole vers Rey sur la planète désertique Pasaana. Il est également capable de détecter quel Star Destroyer parmi tant d'autres dans la ligne d'horizon est celui nécessaire pour naviguer dans la flotte du Premier Ordre. Jannah lui demande comment il sait, à quoi il répond qu'il le ressent.

Et dans le taquin le plus apparent de Force Sensitivity, Finn sent la mort de Rey après avoir vaincu son grand-père, l'empereur Palpatine. Cela ressemble à la façon dont Kylo Ren a pu sentir sa mère, le général Leia Organa (Carrie Fisher), mourir lors d'un de ses duels au sabre laser avec Rey.

John Boyega n'avait auparavant exprimé aucun intérêt à reprendre son rôle de Finn dans une série Disney +, partageant qu'il préférait rester dans les sorties sur grand écran de la franchise. Étant donné que Finn survit aux événements de Star Wars: The Rise of Skywalker, s'il est en fait Force Sensitive en fonction de la façon dont il est décrit dans le film, si Lucasfilm avait l'intention de continuer à utiliser les nouveaux personnages dans de futurs projets, peut-être que Finn pourrait explorer davantage la Force et pourrait même devenir le premier élève Jedi de Rey. Ce n'est qu'une question de temps avant d'en savoir plus sur les plans de Lucasfilm pour John Boyega et Daisy Ridley parmi d'autres personnages survivants.

As-tu vu le film? Croyez-vous que le Finn de John Boyega est sensible à la force? Sonnez dans les commentaires ci-dessous et assurez-vous de continuer à suivre Heroic Hollywood pour toutes les dernières nouvelles sur John Boyega et l'avenir de la Guerres des étoiles la franchise.

Voici le synopsis de Star Wars: The Rise of Skywalker:

Lucasfilm et le réalisateur J.J. Abrams unissent à nouveau leurs forces pour emmener les téléspectateurs dans un voyage épique dans une galaxie lointaine, très lointaine avec Star Wars: The Rise of Skywalker, la conclusion fascinante de la saga séminal Skywalker, où de nouvelles légendes vont naître et la bataille finale pour la liberté est encore à venir.

Réalisé par J. J. Abrams, Star Wars: The Rise of Skywalker stars Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd, Naomi Ackie, Richard E. Grant, Keri Russell, Mark Hamill, Anthony Daniels, Ian McDiarmid et Billy Dee Williams. Carrie Fisher apparaîtra comme le général Leia Organa grâce à l'utilisation de séquences inédites tournées pour Star Wars: The Force Awakens et Le dernier Jedi.

Star Wars: The Rise of Skywalker joue maintenant dans les théâtres.

Source: Instagram