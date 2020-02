John Boyega s’amuse avec les fans de Star Wars à la traîne

Dans Star Wars: The Rise of Skywalker, Le personnage de John Boyega Finn finit par défendre ce qu’il croit être juste. Nous le voyons évoluer en combattant et en véritable héros. Et nous savons tous qu’il a quelque chose à dire à Rey, mais ce que c’est réellement sera laissé aux annales des théories fandom.

Alors que Finn aurait pu garder le silence dans Star Wars, Boyega lui-même a été plutôt bruyant en faisant la promotion du dernier opus de la saga. Plus précisément, il a déclaré un certain nombre de choses controversées sur Twitter, où il dialogue avec ses fans assez fréquemment.

Cependant, certains de ses messages et commentaires ont apparemment eu un échec contre lui et ont provoqué les gens dans une tempête sur les réseaux sociaux. Bien sûr, Twitter est connu pour ses conversations virtuelles passionnées, et à côté de la politique, les fans dévoués des franchises fictives comprennent certains des désaccords en ligne les plus intenses.

Boyega joue au jeu, trônant les fans de Star Wars quand et où il veut. Et vous pouvez avoir une idée de ce qu’il fait dans certains des tweets suivants:

Moi à TROS: «Payé !!… .Payé !! .. Payé !!! .. payé !!!

Payé !! .. payé !!… .Payé !!… PAYÉ! payé!!!

Payé !!… .payé !!! Woohooo! ” https://t.co/LOwmrEqhdy

– John Boyega (@JohnBoyega) 14 février 2020

C’est la chose que les gens disent aux célébrités lol si ennuyeux

– John Boyega (@JohnBoyega) 14 février 2020

Exactement hahaha. Il a dit “levé les yeux pour aimer les icônes” criiiiiiiiiiinnnnnnnnggggggeeeee lol pic.twitter.com/19SxIPSalt

– John Boyega (@JohnBoyega) 14 février 2020

Cependant, les wisecracks ne viennent pas tous de Boyega. Quelques fans ont eu de grands retours sur ses tweets. Jetez un œil à celui-ci de @ SternerMax94:

Qu’en est-il de: “perdu mon script”, “perdu mon script”, “perdu mon script”, “perdu mon script”, “perdu mon script”. Whohoo… 🏆

– Max Sterner (@ SternerMax94) 14 février 2020

Cliquer pour agrandir

Mis à part le clown joyeux sur les réseaux sociaux, Boyega a été fustigé par des nuées de fans de Star Wars pour certains contenus pertinents qu’il a publiés sur Twitter. Par exemple, l’acteur a partagé une fois une vidéo parodiant la scène d’ouverture de Star Wars: The Rise of Skywalker plusieurs mois avant la sortie du film, et même s’il a déclaré que ce n’était rien de plus qu’une blague et que les fans devraient être patients pour l’ouverture de la photo, certains l’ont toujours contesté.

En tout cas, le jeune acteur a désormais rejoint les rangs des plus grands trolls du web. Et malgré tous les contrecoups qu’il a reçus, il ne montre aucun signe d’arrêt de sitôt.