John Callahan de «All My Children» est décédé à 66 ans après un accident vasculaire cérébral massif

John Callahan, vétérinaire de All My Children et Santa Barbara, est décédé samedi matin des suites d’un grave accident vasculaire cérébral à son domicile de Palm Desert, en Californie. Il avait 66 ans.

“Que des vols d’anges vous envolent vers votre repos, mon cher ami”, a partagé l’ex-femme de Callahan et ancienne partenaire d’écran d’AMC, Eva La Rue, sur Instagram. (Les deux ont été mariés de 1996 à 2005 et ont une fille de 18 ans, Kaya McKenna.) «Votre personnalité grégaire plus grande que nature laissera un trou dans nos cœurs pour toujours.

“Kaya et moi sommes au-delà du cœur brisé, tellement stupéfaits, désolé que mes pensées soient un gâchis”, a poursuivi La Rue dans son souvenir, illustré en entier ci-dessous. «Vous avez rendu les meilleurs hommages les plus joliment écrits, et je suis complètement à court de mots pour vous en ce moment. J’espère que Heaven a du baseball et que votre équipe gagne toujours! Les Yankees viennent de perdre leur plus grand fan. “

Mieux connu des téléspectateurs de jour pour son passage de 1992 à 2005 en tant qu’énigmatique et fringant Edmund Gray d’AMC, le feuilleton de Callahan a également inclus Santa Barbara (où il a joué Craig Hunt), Days of Our Lives, General Hospital (comme Leo the shady masseur) et la web série The Bay.

Pendant ses heures de grande écoute, il a notamment joué à Falcon Crest, où il a joué Eric Stavros. ainsi que Watch Over Me et la minisérie Ladies of the Lake de 2016 (en face de leurs camarades de télévision de jour Martha Madison, Lilly Melgar, Marie Wilson et Jessica Morris).

Voir ce post sur Instagram

Que les vols des anges vous envolent vers votre repos mon cher ami. Votre personnalité grégaire plus grande que nature laissera un trou dans nos cœurs pour toujours. Nous sommes dévastés – Mon grand ami, coparrain partenaire et père aimant de Kaya. Ce gros rire de ventre, des câlins d’ours, de mauvais jeux de mots, la capacité de s’harmoniser avec n’importe quelle chanson, de grands festins de table de cuisine et deux mauvais cul de steppin! «Johnny Numbers», mon étalon de savon All My Children, le grand chronométreur, fanatique des Beatles (je souhaite à Dieu que nous puissions revenir à «Hier»)… Kaya et moi sommes au-delà du cœur brisé, donc stupéfaits, désolé que mes pensées soient un gâchis. Vous avez rendu les meilleurs hommages les plus joliment écrits, et je suis à court de mots pour vous. J’espère que Heaven a du baseball et que votre équipe gagne toujours! Les Yankees viennent de perdre leur plus grand fan. ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼

Un post partagé par Eva LaRue (@evalarue) le 28 mars 2020 à 12h48 PDT

Sarah Michelle Gellar, qui a joué sur AMC aux côtés de l’acteur de 1993 à 1995, a également publié un hommage émouvant, avec des photos de Callahan et de sa fille.

«Dépassez les sourcils horribles sur moi et vous remarquerez l’homme incroyablement beau, debout à côté de moi, à mon diplôme d’études secondaires. C’est #JohnCallahan ou mieux me connaître en tant que GP (mais pourquoi je l’ai appelé qui reste entre nous et ses proches). Il est intervenu dans beaucoup de moments de ma vie parce que je n’avais pas de père pour être là », a-t-elle écrit. «La plus grande joie de John dans sa vie, c’est quand il a eu sa propre fille @kaya_callahan. John nous a quittés ce matin. Je vous promets GP tout comme vous étiez là pour moi, je serai toujours là pour smoosh (Kaya) et @evalarue également. Je vais coller une photo de vous sur mon miroir à main (c’est pour vous @kellyripa) C’est trop, surtout en ce moment, mais je veux que le monde sache combien vous représentiez tant de gens. #RIPJohnCallahan “

Eden Riegel, qui a joué sur AMC en tant que Bianca Montgomery, a tweeté sa réaction à la triste nouvelle. «Nooon! Ce sont des nouvelles déchirantes. John était un homme doux et au grand cœur, qui a toujours été si gentil avec moi (et envers tous ceux qu’il a rencontrés.) Je sais que je ne suis pas le seul à me sentir frappé par cette perte. Condoléances à Eva La Rue et à sa fille, Kaya. Il nous manquera tous profondément. »

Alana De La Garza, qui a joué Rosa Santos en 2001, a tweeté: «C’est juste une telle perte. John était un acte de classe tout le long. Gentil, drôle et tellement charmant. Le ciel a gagné un autre ange incroyable aujourd’hui. Réflexions et prières avec @ImEvaLaRue et leur fille. »