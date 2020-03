John Callahan décède: Kelly Ripa se souvient de la co-vedette de «All My Children»

Kelly Ripa a pris un moment lors de la diffusion en direct de lundi pour se souvenir de sa défunte co-vedette de All My Children, John Callahan, décédée le 28 mars après avoir subi un accident vasculaire cérébral massif.

«J’ai vraiment eu un mauvais week-end ce week-end. Un très cher ami à moi pendant de très nombreuses années – près de 30 ans – est décédé ce week-end “, a déclaré Ripa, qui a joué Hayley Vaughan d’AMC de 1990 à 2001.” Il était un grand acteur, un très bon ami, l’une des personnes les plus drôles que j’ai jamais rencontrées… Il avait 66 ans. Trop jeune pour nous être enlevé. »

Tout en montrant quelques photos d’elle-même et de Callahan dans les coulisses de leur savon, Ripa a ajouté que même si le co-animateur Ryan Seacrest n’a jamais rencontré Callahan, «vous vous seriez aimés. Il dirait les choses les plus drôles… Ce n’est qu’un de ces gars. »

Ripa a conclu en offrant des mots de réconfort à l’ex-femme de Callahan (et partenaire de l’écran de All My Children) Eva LaRue et à leur fille adolescente, Kaya.

“[Kaya] et ma fille sont de bonnes amies, elles ont le même âge. Je veux juste que tout le monde sache, Eva et Kaya, nous pensons à vous, et nous sommes tellement tristes et dévastés », a déclaré Ripa. «Je m’excuse à l’avance si je semble hors de lui. Je le suis vraiment. Je suis terriblement hors de cause, alors pardonnez-moi. “

Bien qu’il soit surtout connu sous le nom d’Edmund Gray d’AMC, un rôle qu’il a occupé de 1992 à 2005, la carrière de feuilleton de Callahan a également inclus des passages sur Santa Barbara, Days of Our Lives et General Hospital. Pendant ses heures de grande écoute, il a notamment joué sur Falcon Crest, Watch Over Me et la minisérie 2016 Ladies of the Lake.

Regardez le souvenir de Ripa de Callahan en entier ci-dessus.