John Cena brise le silence après le retard de Fast and Furious 9 dû au coronavirus

Les adorateurs non rachetés de Fast & Furious ont appris l’annulation par Universal Pictures du prochain film de la franchise en raison de la pandémie de coronavirus. Avant les nouvelles John Cena, qui apparaît dans le film, il n’a pas fallu longtemps pour montrer son mécontentement sur Twitter et de commenter la situation.

Dans le message que l’exluchador publié sur le réseau social peut lire: “La crise et l’incertitude sont un terrain fertile pour la panique. Nous avons tous des sentiments et nous devons les reconnaître bons ou mauvais. Mais surtout à travers les émeutes, notre cerveau et notre pensée logique seront notre allié le plus fort. “

Ici vous pouvez voir le tweet de John Cena:

Le coronavirus a non seulement fait de vraies victimes, mais aussi des victimes symboliques. Des centaines d’événements ont été annulés dans le monde, l’économie a été affectée et, dans le cas particulier du Mexique, le peso a subi l’une des pertes les plus importantes de ces dernières années.

Quant à la nouvelle date de sortie de Fast & Furious, le film devrait atteindre les centaines jusqu’en avril 2021.

