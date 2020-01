John Cena participe à Fast and Furious 9 | .

John Cena participera à Rapide et furieux 9, comme on le voit dans les nouvelles affiches du film.

Dans l’un des spectacles promotionnels, l’ancien combattant de la WWE posant devant une Mustang.

Dans d’autres images, ils apparaissent Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Ludacris et Tyrece Gibson, acteurs ayant participé aux films précédents.

Universal Pictures, producteur du film, a rapporté que vendredi prochain, un concert sera organisé pour sortir le premier aperçu de Fast and Furious 9, et comportera des présentations de stars telles que Ozuna, Cardi B, Wiz Khalifa, Charlie Puth et Ludacris.

Vous pourriez être intéressé: Harvey Weinstein, l’accusateur détaille l’attaque d’abus dont il a été victime

En plus d’être acteur et combattant professionnel John Cena Il est également rappeur et chanteur exculturiste, a eu plusieurs participations dans différents films.

Le dîner a 42 ansIl est actuellement célibataire mais marié à Elizabeth Huberdeau de 2009 à 2012.

Étonnamment, un fait que vous ne saviez probablement pas, c’est que l’acteur est un admirateur du groupe BTS “Ce qui a commencé comme un heureux accident est devenu quelque chose de merveilleux … J’ai été initié à une nouvelle culture, qui je pense est fantastique, parce que j’apprends à travers les réseaux sociaux “, a-t-il partagé sur les réseaux sociaux à l’occasion.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Le lutteur professionnel a participé à plusieurs films d’action et dans l’étrange bande dessinée, il y a environ 16 films au total dans trois d’entre eux, il n’a prêté que sa voix; tout comme à la télévision, il a eu l’occasion de présentez-vous comme lui-même dans cinq programmes et seulement dans deux interprétait un caractère.

De quelque chose dans lequel l’acteur se caractérise John Cena est qu’il a rempli plus de 500 souhaits pour une fondation pour les enfants atteints de maladies en phase terminale appelée Arizona devenir la personne qui a réalisé le plus de souhaits dans l’histoire de la fondation.

Lire aussi: John Cena inclut BTS dans la bande originale de son prochain film Playing With Fire

.