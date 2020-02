John Cena taquine la confrontation avec Dwayne Johnson dans Fast & Furious 10

Lorsque John Cena a été annoncé pour rejoindre le casting de Rapide et furieux 9, il serait juste de supposer que beaucoup de gens s’attendaient à ce qu’il joue le rôle de muscle for-rent, tout en comblant le vide de «lutteur professionnel devenu acteur» laissé par Dwayne Johnson, qui avait déjà précisé que il ne reviendrait pas pour le neuvième versement.

Cependant, la première bande-annonce de F9 a révélé que Cena ne jouerait pas seulement le méchant principal du film, mais que son personnage Jakob était également le frère séparé de Dominic Toretto de Vin Diesel (dont We Got This Covered vous a dit il y a des mois). Il semble approprié pour une franchise qui n’a jamais vraiment pris soin de la logique de présenter le frère perdu du personnage principal qui n’a jamais été mentionné auparavant en tant que maître voleur, assassin et conducteur de haute performance avec rancune contre Dom et sa famille, mais ceux Le genre de sauts de foi narratifs est l’une des raisons pour lesquelles la série Fast and Furious a maintenu une telle popularité auprès du public.

En revenant à Johnson, cependant, et bien qu’il ne soit pas impliqué dans la F9, il semble incroyablement probable qu’il rejoindra la mêlée pour Fast & Furious 10, qui devrait apporter ce que Universal appelle maintenant officiellement la Fast Saga à un proche. La star de cinéma la mieux payée au monde a beaucoup d’histoire avec Cena, les deux s’affrontant à la WWE, et dans une récente interview, le dernier grand méchant de la franchise a refusé de confirmer ou de nier quoi que ce soit, mais a dit qu’il ” J’adorerais affronter son adversaire de longue date en dehors du monde des lumières vives et du spandex, taquinant que nous ne devrions jamais dire «jamais».

“Eh bien, je vais dire ceci, mec, c’est incroyable les parallèles que Fast exécute avec la WWE. Dans Fast, ne dis jamais jamais. “

Il y a certainement des similitudes dans les carrières des deux hommes qui sont issues d’un milieu de lutte professionnelle, et bien que Cena ne parvienne jamais tout à fait à atteindre ou à maintenir le niveau de succès de Johnson, l’homme de 42 ans a néanmoins tracé un chemin décent pour lui-même sur le grand écran en tant que star de l’action, et sera ensuite vu aux côtés de Jackie Chan dans Project X-Traction avant de se préparer pour The Suicide Squad.

le Rapide furieux La franchise a toujours été un grand service pour les fans, et si l’occasion se présente, il n’y a aucun moyen que l’équipe créative ne trouve pas un moyen pour que Cena et son ancien adversaire s’affrontent dans le prochain épisode de superproduction.