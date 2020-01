John Cho n’a toujours pas parlé au directeur original de Cowboy Bebop

Il y a beaucoup à faire sur le prochain Netflix Cowboy Bepop séries. Après tout, son matériel source est largement considéré comme l’une des meilleures séries animées de tous les temps. Et puisque les adaptations d’anime en direct n’ont pas exactement le meilleur bilan, les fans espèrent désespérément que les producteurs lui rendent justice. Certains pourraient soutenir que cela nécessiterait une communication avec le directeur de l’émission originale, Shinichirō Watanabe. Mais selon John Cho, cela ne s’est pas encore produit.

Cho, qui dirigera la nouvelle série sous le nom de Spike Spiegel, a récemment parlé avec IGN pour discuter de son travail dans La rancune. Finalement, le sujet de Cowboy Bebop a été abordé. Et lorsqu’on lui a demandé s’il avait reçu des conseils de Watanabe sur la direction de la série, il a révélé qu’ils “ne communiquaient pas”. Quoi qu’il en soit, Cho a abordé ce qui l’a attiré dans la série en premier lieu.

“C’est un morceau de matériau unique”, a déclaré Cho. “Il y a une ambiance tellement unique, [with] autant d’éléments disparates réunis en un seul projet. Je pense que c’était la chose la plus importante sur laquelle je me concentrais tout le temps: “nous devons garder ça étrange”. Et c’est difficile à faire, mais j’ai regardé certaines choses et j’en suis vraiment content. “

Cho a également partagé que l’un de ses moments préférés de l’anime original était lorsque Faye a confronté Gren sous la douche dans “Jupiter Jazz (Partie 1)”, seulement pour découvrir qu’il était hermaphrodite. En outre, il a exprimé son penchant pour «Speak Like A Child», qui comportait mémorablement une recherche de huit minutes pour un joueur Betamax.

La mise à jour en direct de Netflix de Cowboy Bebop a commencé la production en octobre. Malheureusement, Cho a subi une blessure au genou au cours de sa première semaine sur le plateau, ce qui a retardé le tournage d’au moins six mois.

