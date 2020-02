John Krasinksi a été intimidé par Chris Hemsworth alors qu’il essayait le costume de Captain America

Saviez-vous que John Krasinksi était sur le point de devenir Capitaine Amérique? Il a auditionné pour le rôle et est allé jusqu’à mettre le costume. Ou du moins, la plupart du costume.

Lors de son apparition dans The Ellen Show, l’ancienne star d’Office a parlé du processus et de la façon dont le physique d’un autre acteur lui donnait un sentiment d’insécurité et d’intimidation. Ce camarade acteur était Thor lui-même, Chris Hemsworth.

Presque tout homme non nommé Dwayne Johnson pourrait se sentir intimidé par la star australienne qui joue le God of Thunder depuis 2011. Mais en le voyant de près, Krasinski était particulièrement impressionné par le corps de Hemsworth.

«Je mettais le costume et le gars me disait:« C’est vraiment important. »Et j’ai dit:« Oui », a poursuivi Krasinski. «Je mettais le costume et j’étais à mi-hauteur, et à ce moment-là, Chris Hemsworth est passé et il m’a dit:« Tu as l’air bien, mon pote! »Je me suis dit:« Non! Vous savez quoi, ça va, nous n’avons pas à le faire. Non, nous ne le faisons pas. “”

«Il était juste surélevé. Il me dit: «Tu vas être superbe dans ce costume!» Je me disais: «Ne te moque pas de moi, Hemsworth», a ajouté Krasinski. «Et donc je suis parti juste là. Non, je ne l’ai pas fait. J’ai agi mon cœur ce jour-là, et cela n’a pas fonctionné. “

Cliquer pour agrandir

Bien que Krasinski ne soit pas devenu Capitaine Amérique, il a finalement pris du volume pendant 13 heures, prouvant que l’ancien dweeb de la télévision avait la capacité de mettre le travail pour ressembler à un super-héros. Il ne passe pas non plus trop de temps à réfléchir à ce qui aurait pu être s’il avait obtenu le rôle, car s’il avait été choisi, il ne serait probablement pas devenu réalisateur.

“Eh bien, je sais que je ne l’aurais pas fait aussi bien que Chris”, a récemment déclaré Krasinski à Total Film, interrogé sur son audition Captain America. «Au moins, j’arrive à voir quelqu’un de bien jouer le rôle. J’en ai en fait parlé à Chris. Ne pas l’obtenir est la liberté qui m’a été accordée. Si je l’avais compris, ma carrière de réalisateur et d’écrivain n’aurait jamais eu lieu. Un endroit tranquille ne serait certainement pas arrivé si j’avais eu Captain America. »

Ironiquement, l’épouse de Krasinski, Emily Blunt, était également prête pour un rôle Marvel à l’époque. Elle devait jouer le rôle de Black Widow, mais a dû se retirer en raison de conflits d’horaire avec le film Gulliver’s Travels. Voilà un moment pour les portes coulissantes. Après avoir vu son cul dans Edge of Tomorrow, Blunt aurait facilement pu s’approprier le rôle de Black Widow, mais Scarlett Johansson n’est évidemment pas trop mauvaise pour la remplacer.

Tandis que Krasinski et Blunt ont raté leur chance d’entrer dans le chemin du MCU, ils peuvent toujours avoir une deuxième opportunité. Les rapports indiquent qu’ils sont censés jouer le rôle de M. Fantastic et de la femme invisible dans les Fantastic Four. Pour l’instant, cependant, les fans de la paire devront simplement se contenter de A Quiet Place: Part II, qui ouvrira le 20 mars.