John Krasinski a des idées pour un endroit calme 3, si cela arrive – / Film

Un endroit calme Partie II n’a pas encore été projeté, mais le réalisateur John Krasinski a révélé qu’il avait déjà des idées pour un Un endroit calme 3 – si cela devait arriver.

Le succès surprise critique et au box-office de A Quiet Place en 2018 a ouvert la voie à la carrière montante de Krasinski et à une nouvelle franchise d’horreur si Paramount avait son chemin. Bientôt, A Quiet Place Part II est devenu vert, avec Krasinski de retour dans le fauteuil du réalisateur et Emily Blunt reprenant son rôle de matriarche Abbott essayant de garder ses enfants en vie dans un monde post-apocalyptique infesté de monstres sensibles au son. Mais cette prémisse pourrait-elle se maintenir pour un troisième film A Quiet Place? Krasinski est préparé à cette possibilité.

Krasinski ne s’attendait pas à faire une suite à son hit à succès 2018, A Quiet Place. Mais avec la sortie d’A Quiet Place II au coin de la rue, le réalisateur a admis à Collider qu’il avait commencé à envisager A Quiet Place 3. Dans une interview avec le point de vente, Krasinski a révélé qu’il avait déjà commencé à penser à des idées pour un troisième A Quiet Placer un film au moment où il a commencé à écrire A Quiet Place Part II:

“C’est intéressant, je n’avais vraiment pas pensé à une seconde quand je faisais la première. Cependant, j’avais vraiment ces questions pendant que je le faisais. J’ai éteint les feux au loin dans le premier, et je me suis toujours dit: «Ne serait-ce pas cool si nous devions explorer où ces feux mènent? Qui est à l’autre bout de ces incendies? “Mais je n’ai jamais pensé qu’il y aurait une suite. Alors, quand j’ai fini par écrire la suite, j’ai commencé avec les incendies. Et donc cette fois, je pense que lorsque mon cerveau a commencé à se poser des questions sur ce que cela signifierait plus tard, j’ai commencé à écrire des notes au cas où je pourrais me préparer pour une troisième. »

Krasinski a expliqué que lorsque sa femme et la star de A Quiet Place, Emily Blunt, ont lu pour la première fois son scénario pour la partie II, elle a noté que cela ressemblait à une deuxième partie d’une trilogie de livres. Cela ravit Krasinski, qui avait déjà considéré la partie II comme le titre, donnant l’impression qu’il y aurait plus à l’histoire.

Est-ce que cela confirme A Quiet Place 3? Pas encore. Mais malgré la réticence du réalisateur à revenir pour A Quiet Place Part II, il semble que Krasinski semble maintenant désireux de terminer l’histoire de la famille Abbott dans une trilogie. Et si la partie II réussit aussi bien que A Quiet Place en 2018 – en bouclant son box-office mondial avec 340 millions de dollars – Paramount sera probablement tout aussi impatient.

Un endroit calme: la partie II arrive au cinéma 20 mars 2020.

Articles sympas du Web: