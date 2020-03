Fantastic Four: John Krasinski aimerait devenir le Reed Richards du MCU

Depuis que le président de Marvel Studios, Kevin Feige a confirmé qu’ils développent effectivement un nouveau Les quatre Fantastiques film au Comic-Con de l’année dernière, de nombreux fans ont déjà commencé à choisir des acteurs et des actrices qui, selon eux, seraient les meilleurs pour jouer la première famille de Marvel. Il est rapidement devenu clair que le casting le plus populaire et le plus préféré serait le couple marié réel et Un endroit silencieux duo John Krasinski et Emily Blunt pour endosser le rôle de Mister Fantastic et The Invisible Woman. De nombreux fans ont souligné que cela pourrait être très possible compte tenu de l’histoire des deux acteurs avec Marvel Studios, qui avaient auparavant considéré les deux acteurs pour des rôles majeurs de MCU.

Lors d’une interview avec Comic Book, Krasinski a été interrogé sur la possibilité qu’il assume le rôle de Reed Richards du MCU. le Jack Ryan L’acteur a révélé qu’il était en effet très intéressé et ouvert à devenir le leader du Les quatre Fantastiques à cause de son admiration pour les films Marvel. Cependant, il précise qu’il n’a pas vraiment eu de conversations avec Kevin Feige ou Marvel Studios à ce sujet.

“J’aimerais le faire,” Dit Krasinski. «Je pense que faire partie du monde Marvel serait incroyable de toute façon, et le fait que les gens me considèrent même pour ce niveau d’une partie serait incroyable. Je n’ai vraiment eu aucune conversation ou je ne sais rien de ce qui se passe avec ça. J’attends les annonces de Kevin sur ce qui se passe avec ça autant que vous. “

Lorsqu’on lui a demandé s’il serait également intéressé par la réalisation d’un film Marvel un jour, il a répondu: “Wow, c’est une bonne idée. C’est tellement intéressant parce que je suis un grand fan de Marvel. Je pense qu’ils font leur propre… Ils ont une telle excellente formule. Ouais, je sauterais dedans. Dans Kevin [Feige] J’ai confiance. Ce mec n’est pas seulement le gars le plus talentueux, mais le plus gentil. Oui, quoi qu’il veuille, nous en discuterions. “

En 2010, après que Chris Evans ait été officiellement choisi comme Captain America, Marvel Studios avait confirmé que John Krasinski était l’un des meilleurs acteurs que le studio avait envisagés pour le rôle. Dans des interviews ultérieures, Krasinski l’avait également confirmé, révélant qu’il était capable de porter le célèbre costume lors de son audition. Pendant ce temps, Emily Blunt a été la première actrice-réalisatrice Jon Favreau à interpréter Natasha Romanoff / Black Widow dans L’homme de fer 2. Mais en raison de conflits d’horaire avec un autre projet, elle a quitté le rôle et a été remplacée par la candidate aux Oscars Scarlett Johansson.

Plus tard, il a été révélé qu’on lui avait également offert le rôle de l’agent Peggy Carter dans Captain America: le premier vengeur mais comme L’homme de fer 2, elle l’a refusé. Si les choses se déroulaient différemment, il était très possible que Blunt ait finalement été jumelé avec son petit-ami de l’époque, John Krasinski.

En janvier dernier, des rumeurs ont commencé à émerger selon lesquelles Blunt aurait rencontré Marvel Studios lors de la production de son prochain film Disney Croisière dans la jungle. Pour cette raison, de nombreux fans espèrent que cela pourrait être un signe que leur casting de Fantastic Four pourrait enfin se réaliser.

Librement inspiré de la série de bandes dessinées “Ultimate Fantastic Four” de Marvel, la précédente Les quatre Fantastiques Le film de 2015 mettant en vedette Miles Teller et Michael B.Jordan était plongé dans la controverse depuis le début, y compris un tweet controversé du réalisateur Josh Trank envoyé le jour de l’ouverture du film, déplorant la qualité de la coupe finale. Le film n’a rapporté que 56 millions de dollars au box-office national avec un total mondial de 167 millions de dollars. Il aurait coûté environ 120 millions de dollars.

Avant cette version, Tim Story a réalisé deux versions à gros budget, 2005 Les quatre Fantastiques et 2007 Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer, qui a rapporté 619 millions de dollars dans le monde. Roger Corman a produit une tristement célèbre version terminée mais Les quatre fantastiques en 1994, qui ne devait jamais être vu et n’a été créé que pour garantir les droits d’une future version, bien que les bootlegs existent largement.

