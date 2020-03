John Krasinski avertit «A Quiet Place Part II» que le public doit être prudent au stand de la concession

Avec l’avènement des médias numériques et des cinémas maison sophistiqués, de nombreux fans ont commencé à se désintéresser de l’expérience traditionnelle du cinéma. Bien sûr, une grande raison – en plus du coût impliqué – est le comportement inconsidéré de certains cinéphiles. En particulier, faire du bruit supplémentaire peut vous empêcher de vous immerger complètement dans les images à l’écran.

Cela a rarement été aussi vrai que dans le cas de A Quiet Place. Le succès de 2018 a fait la une des journaux pour sa conception sonore délicate. Après tout, la prémisse même du film – comme son titre l’indique – repose sur un silence palpable pour propulser la tension vers l’avant. Maintenant que A Quiet Place Part II est en route pour les salles de cinéma, il est temps de vous rappeler la meilleure façon de profiter du film.

John Krasinski à la première mondiale de «A Quiet Place Part II» | Mike Coppola / .

“A Quiet Place” n’a presque pas eu de suite

La nouveauté d’un film d’horreur presque dépourvu de son aurait pu facilement être une idée unique. En fait, le réalisateur / star John Krasinski a abordé le film de cette façon. Mais cela, bien sûr, était avant que A Quiet Place ne grimpe à un box-office mondial de 340 millions de dollars. Une fois son succès apparent, Krasinski et sa femme / co-star de la vie réelle Emily Blunt ont dû faire face à une demande de suite, une perspective qu’ils ont initialement rejetée.

“Nous étions tous les deux très réticents et énervés à l’idée d’essayer d’en faire un autre”, a déclaré Blunt à Variety. “Beaucoup de gens sont venus dans le studio et ont essayé de présenter des idées et nous nous disions tous les deux:” Nous n’allons pas le faire. “”

Les suites d’horreur ont la réputation d’être particulièrement terne. Mais la “Partie II” dans le titre de la suite implique qu’elle reprendrait l’histoire de la famille Abbott là où se terminait la première. Même ainsi, Krasinski voulait trouver un moyen thématique pour A Quiet Place Part II.

L’idée qui a changé l’esprit du réalisateur John Krasinski

En fin de compte, il a déchiffré le code de la suite. Tout comme le premier film a utilisé ses prémisses d’horreur et de science-fiction comme métaphore de la parentalité, A Quiet Place Part II s’appuierait sur ce concept en retournant l’attention sur sa tête.

“Si le premier film est des parents aux enfants, c’est la lettre d’amour des enfants aux parents”, a expliqué Krasinski à Variety. «C’est une lettre de rêves et d’espoirs. J’espère [my children are] ce courageux, et j’espère qu’ils sont aussi courageux. Et j’espère que ce sont eux qui, lorsque le temps devient sombre, ils sont assez cool pour allumer la bougie. “

Sans gâcher A Quiet Place, la fin de l’histoire impliquait un changement de perspective. Mais ce n’est pas le personnage de Blunt qui a inspiré Krasinski à poursuivre une suite, mais plutôt lui et sa fille à l’écran Regan, joué par Millicent Simmonds.

“J’ai eu cette petite idée, qui était de faire de Millie la tête du film”, a expliqué Krasinski. «Non seulement je pensais qu’elle donnerait une performance incroyable, ce que je savais qu’elle pouvait faire. [But] son personnage ouvre la porte à tous les thèmes que je traitais dans le premier film. “

John Krasinski a appris à la dure les collations à éviter

Les fans de A Quiet Place pourraient être ravis de voir comment la famille Abbott continue de survivre dans la suite. Cependant, comme c’était le cas avec le premier film, Krasinski avertit les cinéphiles d’être conscients des collations qu’ils choisissent d’apporter avec eux au théâtre. Après tout, A Quiet Place Part II met l’accent sur le silence comme son prédécesseur.

Le pop-corn est peut-être le coupable le plus évident pour les collations bruyantes des salles de cinéma. Mais les théâtres d’aujourd’hui contiennent souvent bien plus que du pop-corn croquant et des bonbons. En particulier, Krasinski choisit un objet de concession surprenant, le public devrait éviter d’entrer dans A Quiet Place Part II.

«Je viens de découvrir récemment – un soda avec de la glace [is a problem]. Obtenez votre soda sans glace », a déclaré Krasinski à Variety. “J’ai découvert que la camionnette, ça vous ira.”

Conseils judicieux du réalisateur du film. Nous verrons si les fans tiennent compte de l’avertissement de Krasinski quand A Quiet Place Part II arrive dans les salles.