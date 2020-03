John Krasinski dit que si Marvel le veut pour les quatre fantastiques dans lesquels il est

Maintenant que Disney contrôle toutes les propriétés de la bande dessinée qui appartenaient à Fox, peut-être Les quatre Fantastiques recevront enfin le traitement sur grand écran qu’ils méritent et seront les stars d’un film qui reflète leur statut en tant que l’une des équipes de super-héros les plus emblématiques de l’histoire. Les deux efforts de Tim Story ont été parmi les entrées les plus oubliables de cette période du milieu des années 2000 où le genre était au point de saturation, tandis que le redémarrage de Josh Trank s’est avéré être une déception écrasante et l’une des plus grandes bombes au box-office jamais réalisées.

Si quelqu’un peut donner à la première famille de Marvel la sortie cinématographique que les fans attendaient, c’est Kevin Feige et son équipe. Alors que les X-Men faisant enfin partie du MCU est évidemment une nouvelle extrêmement excitante, nous avons déjà vu de grands films mettant en vedette ces personnages auparavant, ce qui ne peut pas être dit des Fantastic Four.

Le dernier redémarrage n’est pas attendu avant la phase cinq au plus tôt, mais déjà Internet semble avoir décidé qui ils veulent faire partie du projet. John Krasinski est un nom qui est constamment lié aux Quatre Fantastiques depuis des années, quelque chose dont l’acteur est déjà très conscient et dans une récente interview, il a de nouveau admis qu’il aimerait s’impliquer dans la vision du MCU l’équipe, et a même gardé une trace du fan art le représentant comme Reed Richards.

«Je viens juste d’en prendre conscience récemment. Quelqu’un vient de dire aujourd’hui que je suis attiré comme lui, ce que je ne savais pas. J’ai vu le fan art… Non, c’est une de ces choses où, je n’ai pas vraiment fait partie de quelque chose où le vers Twitter, Internet, se met derrière vous pour un rôle, certainement de ce calibre. J’adore les films Marvel, j’aime tout ce que fait Kevin Feige. Le mec est un génie, donc en lui je fais confiance, et s’il veut que je fasse quelque chose comme ça, j’adorerais. “

Tout le monde sait que John Krasinski était en lice pour jouer à Captain America avant que Chris Evans ne soit casté il y a près d’une décennie, et il semble qu’il n’ait toujours pas perdu espoir de rejoindre le MCU à un moment donné dans le futur. A Quiet Place Part II génère un fort buzz et semble être un succès au box-office, et Marvel serait sage de recruter le joueur de 40 ans avant que sa carrière de réalisateur ne passe au niveau supérieur, car accrocher Krasinski à Reed Richards dans le Les quatre Fantastiques est une coulée évidente mais parfaite.