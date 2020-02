John Krasinski dit qu’il aimerait diriger le redémarrage de Fantastic Four de Marvel

Marvel est prêt à redémarrer le Les quatre Fantastiques dans quelques années, maintenant qu’ils ont récupéré les droits de Fox. Étant donné que les trois films précédents mettant en vedette l’équipe n’ont pas fonctionné aussi bien qu’ils auraient dû, il y a beaucoup de pression sur le studio pour le clouer cette fois. Un fan demande qui est en haut de la liste? Demandez à John Krasinski et Emily Blunt de jouer à Mr. Fantastic and Invisible Woman. Après tout, ce dernier a clairement indiqué qu’il serait prêt à jouer ce rôle.

Et, juste au cas où vous pensiez qu’il avait changé d’avis, Krasinski a de nouveau exprimé son intérêt à représenter Reed Richards dans une nouvelle interview. En parlant avec Total Film, l’homme derrière A Quiet Place a réitéré qu’il ne voulait pas décevoir tous les fans qui veulent le voir dans la partie et sauterait sur l’occasion d’incarner le personnage.

“Vous vous dites:” Avez-vous un intérêt à ne pas briser les rêves des gens “? [Laughs] J’adorerais être dans l’univers Marvel. J’adore ces films parce qu’ils sont amusants, mais je pense aussi qu’ils sont vraiment bien faits. Et certainement beaucoup de mes amis sont dans ces films. Je ne sais pas quoi [Marvel] pensent. Mais s’ils me considèrent pour M. Fantastic, continuez à me considérer parce que j’adorerais ça. »

Une fuite supposée récente a montré que Krasinski et Blunt étaient les meilleurs choix de Marvel pour le couple. Un rapport séparé affirme également que Blunt était récemment en pourparlers avec le studio au sujet d’un rôle mystère. De plus, les deux acteurs ont une longue histoire avec Marvel – Krasinski était en lice pour jouer à Captain America tandis que Blunt était à la fois pour Black Widow et Agent Carter. Compte tenu de tout cela, plus l’intérêt de Krasinski, les chances semblent assez élevées que nous puissions voir le duo mener un redémarrage de Fantastic Four.

Cette fuite susmentionnée a prétendu que le quatuor serait également repensé en tant qu’explorateurs, voyageant vers les nombreuses terres, mondes et dimensions étranges du multivers Marvel. Ils pourraient même faire leurs débuts dès Ant-Man 3, à venir en 2022, avec leur propre film peu de temps après. Quoi qu’il arrive, Kevin Feige a promis que Marvel Les quatre Fantastiques le film sera meilleur que celui de Fox, donc ça devrait valoir la peine d’attendre.