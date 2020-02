John Krasinski dit qu’il n’aurait pas fait aussi bien que Chris Evans comme Captain America

Un endroit calme et sa suite. Que Jack Ryan Amazon montre que personne n’a jamais vu. Et quelques autres choses. Tout ce que je viens d’énumérer n’aurait peut-être jamais eu lieu si l’ancien tueur de The Office John Krasinski avait été choisi comme Capitaine Amérique, une chose qui s’est presque produite il y a de nombreuses lunes, croyez-le ou non. Une fois que Chris Evans a été choisi, cependant, la querelle unilatérale entre les acteurs était brûlante, jusqu’à récemment, lorsque Jim Halpert s’est calmé et a admis que, vous savez quoi, Chris s’est très bien comporté dans le rôle.

Dans une interview accordée au magazine Total Film, l’acteur / écrivain / réalisateur a évoqué le fait de ne pas devenir le détenteur d’America’s Ass, mais avec la sagesse sage, le temps lui en a permis, en disant:

“Eh bien, je sais que je ne l’aurais pas fait aussi bien que Chris. Au moins, j’arrive à voir quelqu’un de bien jouer le rôle. J’en ai en fait parlé à Chris. Ne pas l’obtenir est la liberté qui m’a été accordée. Si je l’avais compris, ma carrière de réalisateur et d’écrivain n’aurait jamais eu lieu. Un endroit tranquille ne serait certainement pas arrivé si j’avais eu Captain America. »

C’est bien que John ait mijoté entre-temps. Il est également un grand succès, ce qui aide probablement. Je me demande s’il pourrait vivre des résidus des interminables rediffusions d’Office? Je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais oui, avec les accords multi-images exigeants qui auraient été en place, Krasinski n’aurait certainement pas pu réaliser certains des autres projets dans lesquels nous l’avons vu récemment.

Mais je m’égare. Peut-être que comme tout le monde s’est calmé et que Marvel cherche à élargir sa liste, peut-être que John pourrait boucler la ceinture et commencer à faire campagne pour être le nouveau M. Fantastic dans l’inévitable redémarrage de Fantastic Four? Et pourquoi ne pas emmener Emily Blunt aussi? Ce serait mignon et c’est aussi ce que tout le monde veut.

De toute façon, l’ensemble Capitaine Amérique question est théorique à ce stade. Peut-être que M. Fantastic peut voler le bouclier du Falcon à la place?