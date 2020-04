John Krasinski du Bureau lance une chaîne YouTube de bonnes nouvelles

Le génie John Krasinski, mieux connu pour avoir joué Jim Halpert dans The Office – et le génie derrière A Quiet Place -, vient de créer une chaîne YouTube dédiée exclusivement au partage de bonnes nouvelles (Ce serait le rêve idéal de l’ancien président mexicain Vicente Fox).

Krasinski apparaît derrière un bureau et dévoile quelques bonnes et réconfortantes histoires dans le but de nourrir la bonne humeur du peuple avant l’enfermement du monde que la pandémie de COVID-19 a provoqué.

Il y a des histoires, par exemple, sur le soutien que les villes du monde entier ont montré aux agents de santé de leurs propres appartements, applaudissant et applaudissant pour leurs fenêtres. Il y en a un autre au sujet d’un homme qui a acheté 100 homards dans le Maine pour aider un pêcheur local et ce genre de choses.. De plus, nous savons tous que Krasinski est toujours adorable.

La meilleure chose est que John Krasinski a des invités et l’un d’eux n’est autre que Steve Carell lui-même, protagoniste de The Office. Et cela semble être un bon moment pour lancer la chaîne, alors que la comédie populaire vient d’avoir 15 ans. Les deux acteurs parlent dans la vidéo de l’importance de la série pour eux.

Et pour couronner le tout, Krasinski discute à distance avec Courtney “Coco” Johnson, une adolescente qui est devenue virale ce week-end aux États-Unis après son retour à la maison après son dernier traitement de chimiothérapie la semaine dernière.

En plus de Krasinski, d’autres comédiens tels que Seth Meyers, Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel et Stephen Colbert ont téléchargé des versions quotidiennes de leurs émissions depuis chez eux. Comme les hôtes nocturnes, la configuration technique de Krasinski n’est pas géniale. L’art est dessiné par ses filles, il n’y a pas de microphone pour parler à Krasinski, et il semble qu’il filme avec une simple webcam. Depuis lors, cela rend d’autant plus amusant.

Bien sûr, et ce n’est pas pour moins, la chaîne Krasinski compte (au moment de la rédaction de cette note) avec 652 000 abonnés et sa vidéo a déjà cumulé 8 millions de visites.

Ci-dessous vous pouvez voir le programme John Krasinski:

