John Krasinski espère que la réunion “ The Office ” se produit et se souvient de son audition pour le spectacle

John Krasinski souhaite autant que les fans la réunion de The Office. Le casting de The Office a été interrogé sur la possibilité d’un redémarrage ou d’une réunion à maintes reprises et la plupart des gens semblent d’accord, mais cela arrivera-t-il réellement? Krasinski semble plein d’espoir et sait que les scénaristes feraient un travail incroyable pour revisiter ces personnages aimés.

Le casting de «The Office» | Byron Cohen / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via . via .

Krasinski est derrière un redémarrage «Office»

Lors d’une interview avec ET pour promouvoir son nouveau film, A Quiet Place Part II, Krasinski a été interrogé sur la possibilité d’une réunion de The Office. “Je l’espère”, a-t-il dit, ajoutant: “Je l’ai crié sur les toits que je veux le faire, j’ai hâte de le faire, mais je ne sais pas.”

Si un redémarrage d’Office survient, Krasinski est plus qu’heureux de le remettre entre les mains des écrivains, malgré son succès en tant qu’écrivain.

“C’est la beauté de cela”, a-t-il expliqué. “La beauté de The Office est que je n’irais pas près de ça”, a-t-il déclaré à propos de son implication dans l’écriture. «C’est une terre sainte. Non, non, non, les scénaristes ont été la raison du succès de notre émission, je pense. Ils étaient si bons pour écrire ces personnages, écrire ces circonstances que s’ils peuvent trouver un moyen de nous ramener tous, quoi qu’il en soit, je dirai oui parce que je sais qu’ils trouveront quelque chose de génial . “

Krasinski se souvient de son audition

Avec la première du spectacle il y a 15 ans, Krasinski a réfléchi sur le processus d’audition et la chimie qu’il a partagée avec Jenna Fischer.

«Je pense que le processus d’audition a certainement été pour moi

d’un autre monde », a-t-il expliqué. «C’était d’une autre planète. Je veux dire, j’étais

serveur à l’époque. Faire une scène avec Rainn [Wilson] pour la première fois.

Encore une fois, j’étais un serveur quand j’ai obtenu ce travail, donc j’étais presque sûr que j’étais sur le

prochain avion hors de là. ”

Quant à son expérience d’audition avec Fischer, Krasinski a définitivement ressenti un lien. “Je me souviens très bien avoir vu Jenna entrer pour se présenter à son audition et ne lui avoir même pas dit deux mots, je savais qu’elle allait obtenir le rôle”, a-t-il expliqué.

L’acteur a poursuivi: «Et je viens de dire, si je dois auditionner

dans cette pièce avec cette fille, j’ai une photo. Je n’ai pas pu passer d’audition avec elle

puis au cours des 20 dernières minutes, ils ont dit: “Juste auditionner avec celui-ci

fille. “J’ai dit:” Oh mon dieu, c’est Jenna Fischer. Si je dois auditionner avec elle, je

pourrait avoir une chance. “Elle l’a cloué et je suis juste venu pour le

balade.”

Le spectacle comptait beaucoup pour lui

Krasinski a partagé dans une interview avec le magazine Esquire en mars 2020 combien le spectacle représentait pour lui. Compte tenu de son expérience incroyable, il a noté à l’époque comment une réunion serait une évidence.

«Le Bureau était absolument tout pour moi. Je veux dire que c’est mon début et ma fin », a expliqué Krasinski. “Je suis presque sûr qu’à la fin de ma carrière, je serai toujours connu pour Jim.”

Il a ajouté: «C’était ma première expérience avec Hollywood. Il

était la première famille créative que j’ai jamais eue. À bien des égards, ils seront toujours

les personnes les plus importantes dans cette expérience la plus importante de ma carrière. Donc

ouais, s’ils faisaient une réunion, j’adorerais absolument le faire. »