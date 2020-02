John Krasinski est prêt à travailler avec Marvel Studios

Dans une récente interview, John Krasinski a révélé qu’il était disposé à travailler avec Marvel Studios, que ce soit devant ou derrière la caméra.

John Krasinski a été un acteur préféré des fans pour jouer M. Fantastic dans le prochain film Fantastic Four pendant un certain temps. Maintenant que Marvel Studios a retrouvé les droits du film sur les Quatre Fantastiques, beaucoup de gens pensent que John Krasinski rejoindre l’univers cinématographique Marvel se rapproche de la réalité.

John Krasinski est également devenu célèbre pour son travail derrière la caméra après A Quiet Place. Tout en faisant la promotion de la suite du film avec Esquire, John Krasinski a une fois de plus montré son intérêt à travailler avec Marvel Studios lorsqu’on lui a demandé s’il serait sur le point de jouer dans le prochain film Fantastic Four.

«J’étais sur le point d’entrer dans le pire jeu de mots de tous les temps, mais je me disais que c’est un rôle fantastique. Ce serait génial. Marvel a écrit le livre de jeu sur le secret et une sorte de laïcs alléchants et attendez que tout soit annoncé. Je ne suis pas engagé dans le rôle ou quoi que ce soit, mais je ne sais pas quand ils le font. Mais si et quand ils le font, j’adorerais leur en parler. »

En ce qui concerne la réalisation de films au-delà de la franchise A Quiet Place, John Krasinski n’exclut pas non plus de s’attaquer à un film Marvel Studios:

“Si un film Marvel arrivait, peut-être, ou je recherche vraiment de belles histoires et de grands personnages.”

Le premier endroit calme a suivi la lutte d’une famille pour survivre dans un monde post-apocalyptique habité par des créatures extraterrestres avec un sens aigu de l’ouïe, ce qui a obligé les humains à garder le silence afin d’éviter de devenir des proies. L’histoire s’est terminée avec Evelyn Abbot d’Emily Blunt se préparant à affronter les créatures alors qu’elles envahissaient la maison dans laquelle elle s’était réfugiée avec ses enfants et son mari (qui s’est sacrifié pour sauver sa famille) après avoir découvert un moyen de les vaincre.

Voici le synopsis officiel de John Krasinski’s A Quiet Place Part II:

À la suite des événements survenus à la maison, la famille Abbott fait maintenant face aux terreurs du monde extérieur. Contraints de s’aventurer dans l’inconnu, ils réalisent que les créatures qui chassent par le son ne sont pas les seules menaces qui se cachent au-delà du chemin de sable.

Écrit et réalisé par John Krasinski, A Quiet Place Part II met en vedette Emily Blunt, Cillian Murphy, Millicent Simmonds, Noah Jupe et Djimon Hounsou.

A Quiet Place Part II devrait sortir dans les salles le 20 mars 2020. Restez également à l’écoute de Heroic Hollywood pour toutes les dernières nouvelles de Marvel Studios!

Source: Esquire

L’art conceptuel de la Batmobile «Titans» révèle différentes conceptions du véhicule emblématique de Batman

Après sa brève apparition dans l’épisode de la semaine dernière, le concept art de la Batmobile des Titans a été publié et révèle différentes versions du véhicule emblématique de Batman.

Le dernier épisode de Titans a révélé un bref premier aperçu d’une nouvelle version de la Batmobile tandis que Dick Grayson est dans la Batcave via flashback. La version finale de la Batmobile dans l’univers des Titans semble s’inspirer de Batman 89 et de la série animée. L’art conceptuel a été publié et les conceptions initiales ont apparemment été inspirées par de nombreuses versions antérieures de la Batmobile sur différents supports. Vous pouvez consulter le concept art ci-dessous:

La série se poursuit cette semaine avec l’épisode intitulé «Asile» et vous pouvez lire le synopsis officiel ci-dessous!

Lorsque The Messenger (star invitée récurrente REED BIRNEY) révèle que la mère biologique de Rachel est vivante et détenue par l’Organisation dans un mystérieux établissement psychiatrique, Rachel est déterminée à la sauver. Mais une fois à l’intérieur, les Titans sont confrontés à leurs vulnérabilités et leurs peurs les plus profondes.

Interprètes invités: Rachel Nichols comme Angela, Reed Birney comme The Messenger et Rachel Crawford comme docteur.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Richard «Dick» Grayson / Robin, Anna Diop dans Koriand’r / Starfire, Teagan Croft dans le rôle de Rachel Roth / Raven et Ryan Potter dans Garfield «Gar» Logan / Beast Boy.

Titans est désormais disponible exclusivement sur DC Universe.

Ryden Scarnato

L’affection de Ryden pour tout ce qui concerne DC, Marvel et Star Wars l’a conduit au journalisme de divertissement à Heroic Hollywood en tant que rédacteur en chef.