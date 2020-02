John Krasinski et Emily Blunt auraient été les meilleurs choix pour le redémarrage de Fantastic Four

le Les quatre Fantastiques sont de retour où ils appartiennent. Fox a eu trois tentatives pour obtenir les bons personnages, mais n’a jamais vraiment réussi, donc les fans sont ravis de voir ce que Marvel Studios fait avec la première famille maintenant qu’ils ont à nouveau les droits. Après avoir attendu si longtemps que l’équipe soit traitée correctement, les gens ont des opinions bien arrêtées sur ce que Marvel devrait faire avec eux et en haut de la liste, John Kransinski et Emily Blunt jouent le rôle de M. Fantastic and the Invisible Woman.

Pour ceux qui veulent que cela se produise, cette nouvelle rumeur vous intéressera, car selon le scoopster Mikey Sutton, le couple réel est le choix numéro un du studio pour jouer Reed Richards et Sue Storm dans le MCU. Il est dit que les Quatre feront leurs débuts dans la franchise Ant-Man 3, arrivant probablement en 2022.

Sutton avait prétendu précédemment qu’un troisième film de Scott Lang de Paul Rudd avait été annulé, alors peut-être devrions-nous prendre cette information avec une pincée de sel. Cependant, il a été rapporté ailleurs récemment que Blunt a parlé à Marvel d’un rôle à venir, ce qui nous porte à croire que son rôle de Sue pourrait être sur les cartes.

Selon Sutton, les Fantastic Four seront réinventés en tant que famille d’explorateurs avec leurs aventures MCU après leurs voyages à travers des terres étranges, d’autres mondes et des dimensions alternatives. Apparemment, ils obtiendraient leurs pouvoirs d’un voyage dans la zone négative, censée être un univers de poche dans le royaume quantique, tandis que le méchant principal de leur prochain film solo serait Mole Man. Sutton note également que Reed Richards pourrait prendre Peter Parker sous son aile, le scientifique devenant le prochain mentor semblable à Iron Man pour le jeune crawler.

Lorsque vous associez toutes ces informations ensemble, le MCU Les quatre Fantastiques le redémarrage commence définitivement à sembler assez excitant, mais nous devrons simplement attendre et voir s’il y a une vérité à tout cela ou non.