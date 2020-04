John Krasinski organise sa soirée de remise des diplômes avec les Jonas Brothers, Billie Eilish et Dwight Schrute!

Il y a quelques semaines, John Krasinski s’est lancé dans un nouveau projet de comédie fine et de divertissement déguisé en journal télévisé. Sous le nom de Some Good News, ce nouveau programme YouTube est entièrement dédié aux bonnes nouvelles qui se produisent dans le monde, et maintenant, peut-être un ou un autre mini-concert …

Dans la dernière édition de son programme, dont le thème était “soirée de remise des diplômes”, Krasinski avait des invités de luxe qui prétendent n’avoir jamais été à l’un d’eux: les Jonas Brothers, Billie Eilish, FINNEAS, Chance, le rappeur et son grand ami de The Bureau Rainn Wilson (Dwight Schrute).

Beaucoup se demanderont pourquoi le thème était une fête de remise des diplômes? Eh bien, l’idée est venue à Krasinski quand il a pensé qu’en raison du coronavirus, des millions de jeunes manqueraient l’occasion d’aller à la soirée spéciale. Mais pour y remédier, une méga fête nationale de remise des diplômes a été organisée avec la présentation des Jonas Brothers et Billie Eilish. La réponse de partout sur Internet a été formidable. Des milliers de personnes vêtues de gala, ont accompagné l’ensemble du programme et ont dansé de façon spectaculaire.

Avant que les Jonas et Billie ne sortent pour gagner leurs bonnes chansons, Krasinski avait un invité très apprécié de tous les fans de The Office. Rainn Wilson, l’acteur qui incarne Dwight Schrute, est également sorti pour donner sa touche comique à tout cela. Là-bas, il a même lancé une blague aux Jonas Brothers en disant qu’il était fan de “toute la musique des frères”. Et qu’il le classe comme genre musical général.

Pour fermer le programme, les Jonas Brothers gagnent “Sucker”, le premier single du groupe après six ans et le premier morceau de leur album Happiness Begins 2019. Peu de temps après, il était temps pour Billie Eilish et son frère FINNEAS semblent présenter avec un léger signal retarder leur hit “Bad Guy”. Les problèmes de signal qu’ils avaient, loin de rendre le programme inconfortable, étaient exactement ce dont nous avions tous besoin. Cela lui a donné de l’humour, de la légèreté et la vérité est que nous nous sentons identifiés à 100 ans. Voir ici quelques-unes des réactions que Some Good News a eues avec John Krasinski:

Merci @johnkrasinski d’avoir rendu ce monde meilleur avec vos bonnes vibrations je suis de l’autre côté de la planète mais j’apprécie vraiment #SGN #SGNProm #SomeGoodNews

Ps: le pouvoir de votre voix est que je viens d’un pays qui n’a pas de bal mais j’ai vraiment aimé ce moment ensemble pic.twitter.com/WniXW45aww – ella.fifi😎 (@eellafifi) 18 avril 2020

#SGNProm était un délice absolu (pendant que nous dormons à l’hôpital pour le 👶🏼 n ° 2) merci @johnkrasinski @somegoodnews & friends! pic.twitter.com/XsAMuXP9sB – Jake Holland (@jakeholla) 18 avril 2020

#SGNProm Merci beaucoup @johnkrasinski Vous avez fait la joie de mes filles ce soir pendant cette période folle. Tu es le meilleur! @kayleebreigh est dans sa robe de bal et sa grande soeur @ _McKenzie123_ ne pouvait pas manquer le changement pour faire la fête avec vous! pic.twitter.com/NL4QnhvkNy – Ginny (@ginnylee_w) 18 avril 2020

#SGNProm 2020. Nous sommes une famille !!! pic.twitter.com/v4CiGuRr94 – Melissa (@MelissaYGiorgi) 18 avril 2020