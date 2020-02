John Krasinski plaisante Chris Hemsworth est la raison pour laquelle il n’est jamais devenu Captain America

L’an prochain, Marvel Studios créera une série animée intitulée What If…?, Qui pose des questions fantaisistes comme «Et si Peggy Carter prenait le sérum de super-soldat à la place de Steve Rogers?» Pour l’instant, il semble que les acteurs de Marvel et les acteurs potentiels jouent une version live-action de What If…?

À savoir, que se passerait-il si John Krasinski était presque devenu Captain America mais que Thor l’avait ruiné? Il n’y a pas de rancune à l’idée que Chris Hemsworth soit le dieu du tonnerre alors que Krasinski a dû se contenter de Jack Ryan, mais Krasinski a ébloui Hemsworth pour ce qui s’est passé pendant le processus d’audition.

Chris Hemsworth laisse tomber le marteau sur John Krasinski

Lorsque Marvel Studios assemblait ses Avengers à la fin des années 2000, Krasinski était l’un des nombreux acteurs qui se sont essayés à être des héros. Le Krasinski clair a semblé être un match idéal pour Steve Rogers, en particulier lorsque Chris Evans a tergiversé sur l’opportunité de prendre la partie.

Krasinski a en fait pu essayer le costume étoilé. Mais la ruée de l’image était trop brève.

., récapitulant une récente interview de Krasinski avec Ellen DeGeneres, a détaillé ce qui s’est passé. Krasinski a déclaré: «Je suis entré et j’ai testé Captain America. Je dois porter le costume. Ce qui était vraiment amusant. C’est une histoire vraie. […] Je mettais le costume et j’étais à mi-hauteur, ne portant aucun autre vêtement que celui-ci. […] Et à ce moment-là, Chris Hemsworth est passé et il m’a dit: «Tu as l’air bien, mon pote.» Et j’étais comme, non. Vous savez quoi? C’est bon. Nous n’avons pas à le faire. […] Il était juste comme, cric. “

L’épouse de John Krasinski, Emily Blunt, a failli être dans le MCU

Ce qui rend cette anecdote d’autant plus amusante, c’est que les fans ont essayé de lancer Krasinski et sa femme Emily Blunt dans le MCU, le couple réel jouant le couple fictif Reed Richards et Sue Storm of the Fantastic Four. Que cela se produise est une supposition de tout utilisateur de Reddit, mais Blunt avait son propre pinceau avec le MCU.

Bien qu’il soit difficile d’imaginer quelqu’un d’autre que Scarlett Johansson dans le rôle, elle n’était en fait pas le premier choix pour incarner l’assassin meurtrier Natasha Romanoff. Blunt avait été le premier choix de Jon Favreau, qui dirigeait Iron Man 2, où Black Widow est apparu pour la première fois.

Les instincts de Favreau étaient généralement assez bons, étant donné qu’il était parti pour Robert Downey Jr. en tant qu’Iron Man lorsque le studio était incertain. Mais Blunt a fini par décliner la pièce.

Selon Looper, Blunt a fini par ne pas pouvoir s’engager en raison de conflits d’horaire avec Gulliver’s Travels, dont peu de gens semblent se souvenir affectueusement. Bien que cela semble regrettable avec le recul, Blunt a déclaré à Vulture que cela semblait être la bonne décision, car de telles parties ont tendance à être ingrates.

Johansson a prouvé que ce n’était pas nécessaire, mais Blunt a eu de solides rôles d’action comme The Edge of Tomorrow et Rian Johnson’s Looper. Et elle peut le faire pour Disney avec Jungle Cruise de juillet avec Dwayne Johnson.

Qu’est-ce que John Krasinksi jusqu’à présent?

Pour l’instant, Krasinski se prépare à promouvoir son nouveau film, la suite de A Quiet Place. Le suivi est prévu pour le 20 mars.

Le premier film, sur une famille essayant d’échapper à des extraterrestres hypersensibles au son, a été un énorme succès. Le film de 2018 a été si efficace qu’il a fait taire les spectateurs normalement bruyants.

Une grande partie du succès a été attribuée à la direction et au scénario imaginatifs de Krasinski.

Le nouveau film est une sorte de préquelle et de suite, avec le nouveau film montrant comment l’invasion extraterrestre a commencé, tout en racontant l’histoire de la façon dont Blunt et sa famille font face aux conséquences du premier film. C’est certain. C’est un film où il ne serait pas bon que le bruyant Hemsworth soit là.