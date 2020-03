John Krasinski révèle pourquoi il a décidé de faire «un endroit calme: partie II»

À l’origine, John Krasinski ne voulait pas faire de A Quiet Place: Part II, mais a récemment révélé pourquoi il avait décidé de s’attaquer à une suite.

A Quiet Place de John Krasinski a été l’une des plus grandes réussites de 2018. Le film a rapporté plus de 340 millions de dollars dans le monde sur un budget de 17 millions de dollars et détient actuellement une cote d’approbation de 95% pour Rotten Tomatoes. Une suite a été rapidement mise en place mais, il s’est avéré que Joh Krasinski hésitait à retourner dans la propriété.

En s’adressant au Hollywood Reporter, John Krasinski a révélé que c’est l’idée de faire du personnage de Millicent Simmonds le principal protagoniste qui l’a ramené avec le thème de la croissance:

“La seule idée que j’avais était de faire Millie [played by Millicent Simmonds] la tête du film, et ce faisant, elle arrive à apporter tous ces thèmes que mon personnage avait, le personnage d’Emily, et ces idées des espoirs et des rêves que vous avez pour vos enfants et comment ils les réalisent. Il s’agit donc de grandir. Il s’agit de l’adolescence, et l’homme fait-elle du bon travail. »

John Krasinski a également révélé que la raison pour laquelle il était, il hésitait à revenir à la franchise, pensant qu’il n’y avait aucun moyen de pouvoir diriger le premier film:

«J’ai dit que je n’en ferais jamais un deuxième. Rien ne pourrait être aussi personnel ou aussi organique pour moi que le premier, et il s’avère que je préfère celui-ci. »

Que pensez-vous tous des commentaires de John Krasinski? Pensez-vous qu’A Quiet Place avait besoin d’une suite? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis officiel de John Krasinski’s A Quiet Place: Part II:

Suite aux événements meurtriers à la maison, la famille Abbott (Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe) doit désormais faire face aux terreurs du monde extérieur alors qu’elle poursuit son combat pour sa survie en silence. Contraints de s’aventurer dans l’inconnu, ils réalisent rapidement que les créatures qui chassent par le son ne sont pas les seules menaces qui se cachent au-delà du chemin de sable.

Écrit et réalisé par John Krasinski, A Quiet Place: Part II met en vedette Emily Blunt, Cillian Murphy, Millicent Simmonds, Noah Jupe et Djimon Hounsou.

A Quiet Place: Part II sortira en salles le 20 mars 2020.

Source: The Hollywood Reporter