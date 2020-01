John Krasinski taquine «Un endroit calme: partie II» des œufs de Pâques qui «permettent plus de mythologie»

Révélé dans la bande-annonce officielle, John Krasinski«S Un endroit calme: Partie II va plonger dans les premiers jours de l’apocalypse qui a déchaîné des monstres d’un autre monde qui chassent par le son, ce qui va sans dire suggère que nous apprendrons un peu de trame de fond sur ces monstres plus tard cette année. Et la partie II, semble-t-il, ouvrira également la voie à encore plus de mythologie.

S’adressant à Total Film Magazine cette semaine, Krasinski a taquiné ce qui allait arriver.

“J’ai mis en place quelques petits œufs de Pâques minuscules dans II qui non seulement expliquent plus sur moi, mais permettraient plus de mythologie”, a déclaré Krasinski au magasin.

Il a poursuivi, répondant spécifiquement à une question sur la planification ou non d’un troisième film: «Mais… Je ne peux pas me dire “Ouais, bien sûr, il y en aura un troisième!” Non, pas du tout. Je n’ai pas entendu du studio qu’ils en voulaient un troisième. Mais la bonne nouvelle est que le studio et moi sommes sur la même longueur d’onde en ce que ce n’est pas une de ces franchises où nous continuons à les pomper s’ils font de l’argent. Je pense que nous avons prouvé qu’il s’agit d’une idée originale qui est vraiment appréciée des gens d’une manière qui… je ne veux pas rompre cette promesse. »

“Si je pouvais penser à un moyen de continuer ce monde aussi élégamment que les gens le méritent, parce qu’ils m’ont donné leur confiance pour regarder ce film et aimer ce film autant qu’ils l’ont fait? Sûr», S’est assuré Krasinski. “Mais si vous demandez: est-ce que je pense que je pourrais juste en faire un troisième, juste pour faire un troisième? En aucune façon.”

Nous reviendrons dans un endroit calme sur 20 mars 2020.