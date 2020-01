John Legend dépose une ballade romantique «Conversations dans le noir»: écouter

John Legend fera une apparition sur la série à succès de NBC, This Is Us, la semaine prochaine, mais avant lui, le crooner R&B a décidé de sortir et de sortir une nouvelle chanson romantique intitulée “Conversations in the Dark”.

La chanson produite par Gregg Wattenberg & Pom Pom est une ballade d’amour mélodique, détaillant les moments où les couples tombent amoureux, tout en ayant ces conversations nocturnes dans l’obscurité. “Je serai là quand tu seras seul, seul / Garder les secrets que tu m’as dit, m’a dit / Et ton amour est tout ce que tu me dois / Et je ne te briserai pas le coeur”, chante John sur le piano lacé production.

Pour rendre la chanson encore plus percutante, Legend a également publié une vidéo lyrique touchante pour l’accompagner, montrant des vidéos maison de couples dansant dans la cuisine, riant, s’aidant les uns les autres sur les marches et se blottissant sur le canapé, entre autres choses adorables .

Découvrez la ballade romantique (ci-dessous) et dites-nous ce que vous en pensez. John a-t-il un autre coup sur les mains? Je le pense.

Paroles de Quotable:

Et vous dites que vous n’en valez pas la peine

Et accroche-toi à tes défauts

Mais à mes yeux, tu es parfait comme tu es

Comme vous êtes

Je n’essaierai jamais de te changer, de te changer

Je veux toujours le même toi, le même toi

Je jure sur tout ce que je prie

Que je ne te briserai pas le cœur

