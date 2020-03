John Legend lance de nouvelles «actions» simples

John Legend utilise sa musique pour guérir.

Après avoir diverti les fans de chez lui au milieu de la quarantaine des coronavirus, le gagnant d’EGOT continue de faire venir la musique avec son nouveau single “Actions”. La chanson d’amour poétique, qu’il a co-écrite avec Cautious Clay, sert d’appel à l’action et présente un échantillon de “The Edge” de David McCallum, que le Dr Dre a échantillonné dans “The Next Episode”.

“Les actions parlent plus fort, parlent plus fort que, le haut-parleur plus fort que les chansons d’amour”, chante “Sexiest Man Alive” de PEOPLE. “Et les mélodies qu’ils continuent.”

Plus tôt cette semaine, Legend a organisé son concert «Together, At Home» sur Instagram Live, où il a prévisualisé «Actions» et interprété ses succès ainsi que des couvertures. Un remix avec YBN Cordae devrait suivre.

Il prévoit de sortir un nouvel album, son premier depuis Darkness and Light en 2016, cette année. «Tout le monde est à la maison. Vous avez besoin de trucs, vous avez besoin de musique, vous avez besoin de télévision, vous avez besoin de films, vous avez besoin de films pour vous divertir. Je vais donc sortir de la musique, d’accord? ” dit la légende.

Regardez la vidéo lyrique ci-dessous.