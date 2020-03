John Legend Livestreams Coronavirus Concert From Home

John Legend divertit les fans au milieu de l’arrêt du coronavirus.

Le gagnant d’EGOT a organisé son premier concert «Ensemble, à la maison» sur Instagram en direct depuis sa maison mardi après-midi. La légende a été inspirée par son copain, le leader de Coldplay Chris Martin, qui a organisé son propre concert en direct la veille.

Il a ouvert le spectacle assis au piano, interprétant des tubes comme «Stay With You», «Everybody Knows» et son dernier single «Conversations in the Dark» alors que plus de 100 000 téléspectateurs y ont participé. Sa fille Luna et sa femme Chrissy Teigen ont finalement rejoint la fête, portant juste un turban sur la tête et une serviette autour de son corps.

En plus de jouer sa partie pour piano de «Everything Is Everything» de Lauryn Hill, Legend a couvert «Bridge Over Troubled Water», «Beauty and the Beast», «The Office», ainsi que le thème de l’émission de télé-réalité de Bravo «Vanderpump Règles.” Il a terminé avec sa ballade «All of Me», inspirée par sa femme.

À un moment donné pendant la diffusion d’une heure, il a annoncé qu’il sortira un nouvel album cette année. «Tout le monde est à la maison. Vous avez besoin de trucs, vous avez besoin de musique, vous avez besoin de télévision, vous avez besoin de films, vous avez besoin de films pour vous divertir. Je vais donc sortir de la musique, d’accord? ” il a dit.

Il a également débuté une toute nouvelle chanson du projet intitulée «Actions Speak Louder Than Love Songs», qui échantillonne «The Edge» de David McCallum, que le Dr Dre a échantillonné dans «The Next Episode».

La légende s’est terminée par la promotion de plusieurs organisations pour aider d’autres à faire face à la pandémie de coronavirus. «Nous devons nous aimer. Nous devons prendre soin les uns des autres. On doit s’entraider. Essayez de ne pas être égoïste », a-t-il dit.

Miguel et Jhené Aiko prévoient également d’accueillir leurs propres concerts «Together, At Home» dans un avenir proche. Les spectacles virtuels, organisés par Global Citizen et l’Organisation mondiale de la santé, visent à promouvoir la distanciation sociale et à prévenir la propagation de COVID-19. La légende espère également convaincre Ariana Grande de faire son propre concert à domicile.