John Leguizamo inspire les adolescents du centre-ville à devenir des champions d’échecs / Film

Il y a beaucoup de films où les enfants du centre-ville avec une vie troublée sont inspirés par leurs enseignants. Mais vous n’en avez jamais vu un comme Esprit critique, qui reprend cette formule et y apporte une touche intellectuelle différente en se concentrant sur un groupe d’enfants noirs et latins en 1998 qui étaient déterminés à devenir des champions d’échecs nationaux. Face au soutien décevant des administrateurs de l’école, à la dynamique familiale troublée et à un monde qui ne leur offre jamais les opportunités qu’ils méritent, ces enfants étaient poussés à être meilleurs que les criminels ou les sous-performants que tout le monde attendait d’eux. Et tout cela grâce à un enseignant qui ne les a jamais abandonnés.

John Leguizamo incarne M. Mario Martinez, un enseignant de Miami Jackson Senior High School qui dirige un cours électif appelé «Pensée critique», qui est essentiellement une classe où les enfants apprennent à jouer aux échecs et à appliquer la mentalité nécessaire pour jouer au jeu à leur propres vies. Il essaie de stimuler sa classe intellectuellement autant qu’il le peut, même Cornelia, la fille qui ne veut jamais répondre à aucune question et ne se soucie vraiment pas de ce qui se passe en classe. Mais peu importe combien de fois il est repoussé, même quand elle dit qu’elle n’est pas là pendant la visite, il ne cesse de lui donner une chance.

Il y a quatre élèves en petits groupes dans la classe qui forment l’équipe d’échecs de l’école qui a faim de devenir champions d’échecs nationaux. Sedrick (Corwin Tuggles) est le plus dévoué et le plus travailleur du groupe qui doit faire face à un père (Michael K. Williams) essayant constamment de le faire tomber, que ce soit en le battant aux échecs ou en étant complètement mis à l’écart de sa vie, n’ayant jamais récupéré après la mort de la mère de Sedrick. Ito (Jorge Lendeborg Jr.) a un fusible court mais une passion pour le jeu, bien qu’il doive constamment travailler tard pour subvenir aux besoins de sa famille, ce qui lui rend difficile l’équilibre entre les tournois et la responsabilité. Cela le laisse constamment envisager de prendre le mauvais chemin juste pour joindre les deux bouts. Rodelay (Angel Bismark Curiel) est le bouffon du groupe, parfois un peu trop arrogant, mais aussi un ami farouchement fidèle. Et enfin, Gil (Will Hochman), qui vient à bord de l’équipe malgré une confrontation avec Sedrick il y a quelque temps après que Gil ait accidentellement enfoncé sa sneaker et obtenu un coup de poing au visage pour ses problèmes. Il y a aussi Jeffry Batista qui entre en jeu dans la seconde moitié du film en tant qu’étudiant nommé Marcel, et je ne veux pas gâcher comment, mais sachez qu’il apporte également une présence unique à l’équipe.

Chacun de ces enfants a ses propres difficultés et défauts, mais ils deviennent un groupe soudé. Bien qu’il puisse sembler que la pensée critique a des sensibilités familières de Disney que nous avons vues dans de nombreux films sportifs, y compris le film d’échecs The Queen of Katwe, permettez-moi de vous dire que ce film est beaucoup plus brut et beaucoup moins plein de sève. Cela ne retient pas la réalité du danger auquel ces enfants sont confrontés tous les jours, et cela ne joue pas bien quand il s’agit de moments d’apprentissage tout au long. C’est une représentation honnête de ces systèmes scolaires brisés qui doivent faire face à des adolescents qui sont sur le point de devenir des criminels chaque jour, principalement parce qu’ils ne sont qu’un produit de l’environnement qui les entoure. Cela a été établi au début du film avec une tournure des événements choquante.

Malheureusement, en raison de la lutte constante de l’école contre les mauvais comportements, la classe de pensée critique devient parfois une sorte de détention de fortune pour les élèves qui jouent. Nous ne parlons pas nécessairement des enfants qui choisissent activement de créer des problèmes, mais des adolescents qui ne sont que le produit de leur environnement corrompu et même criminel, des adolescents dont les parents les envoient déjà dans la mauvaise direction, des enfants qui doivent travailler à l’école nuits pour aider leur famille à s’en sortir. Un de ces enfants se retrouve en classe pour la journée, mais n’a pas vraiment envie de s’engager pendant l’école. Cependant, lorsque la cloche sonne, il passe un jeu d’échecs à ramener à la maison, voulant clairement faire quelque chose de plus qu’obstiné. Malheureusement, il n’a jamais eu la chance de le prouver, car une altercation sur le chemin du retour l’a soudainement blessé d’une balle dans la tête par un trafiquant de drogue.

Ce moment, qui se produit très tôt dans le film, m’a complètement bouleversé et a envoyé ma mâchoire au sol. Ce qui ressemblait au début prévisible d’une histoire inspirante sur cet enfant qui change sa vie en s’intéressant aux échecs a littéralement été stoppé. Cette scène met en place la présence persistante de la menace de devenir un rouage dans la machine à crime ou une victime de celle-ci. C’est comme d’habitude pour cette école urbaine, tragique mais finalement attendue dans cette partie de Miami. Ces enfants sont toujours confrontés à des opportunités, parfois même à des encouragements, pour gâcher leur vie au lieu de réaliser des rêves qu’ils pourraient devoir être plus qu’une statistique criminelle. Ici, il faut du courage pour avoir de l’ambition et être intelligent, car cela pourrait finir par vous faire tuer.

La pensée critique pourrait facilement être décrite comme la rencontre entre Dangerous Minds et Searching for Bobby Fischer, mais elle apporte beaucoup plus à la table. John Leguizamo réalise également ce film, et il n’hésite pas à être franc en ce qui concerne ces problèmes auxquels sont confrontés les enfants du centre-ville. C’est peut-être parce qu’il a passé ses années de formation dans des domaines comme celui-ci, avec des enfants comme celui-ci, à New York. Mais c’est aussi parce que le script de Dito Montiel (Un guide pour reconnaître vos saints) n’apporte pas une forte sentimentalité à ces procédures. Le personnage de Leguizamo n’est pas écrit de manière ringarde, même si certaines de ses conférences peuvent sembler un peu bébêtes, c’est simplement une représentation précise de la façon dont certains des meilleurs enseignants traitent leur classe. En dehors de l’école, M. Martinez n’a pas peur de devenir réel avec ses élèves, en s’assurant que ses mots lui parviennent très fermement à l’oreille sans jamais leur parler. Il leur parle comme s’il était leur ami et mentor, et pas seulement une figure d’autorité, et la performance de Leguizamo vient avec une authenticité si riche sans se sentir comme s’il essayait d’être inspirant.

Encore plus de mérite revient aux jeunes acteurs stellaires pour avoir donné vie à ces personnages avec une passion aussi brute et naturelle. Corwin Tuggles apporte un pouvoir discret à Sedrick, qui semble toujours envisager sa prochaine étape dans le futur. Angel Bismark Curiel met un extérieur dur et intelligent comme Rodelay, mais montre de manière touchante son côté vulnérable et plus doux dans un moment particulièrement puissant que vous saurez quand vous le verrez. Will Hochman apporte une subtilité à Gil en tant qu’enfant blanc qui se sent un peu à sa place dans une école pleine d’enfants de couleur. Ils contribuent également à rendre les échecs passionnants à l’écran, en grande partie grâce à leur tactique pour secouer un peu leurs adversaires, mais aussi en raison de la concentration laser et de la vitesse qu’ils apportent pendant les matchs.

Mais pour moi, la performance la plus remarquable vient de Jorge Lendeborg Jr., dont vous vous souvenez peut-être de films comme Bumblebee ou Alita: Battle Angel, et devrait sortir de votre chemin pour voir dans Brigsby Bear and Love, Simon. Son personnage Ito a le plus de travail à faire dans ce film en tant que gamin qui se débat le plus avec son avenir. Ito a la pression d’essayer de subvenir aux besoins de sa famille, tenté par l’opportunité de gagner plus d’argent en travaillant dans la rue pour un trafiquant de drogue local. Lendeborg Jr. apporte une intensité à ce rôle qui persiste dans ses yeux à travers chaque scène. Il y a plusieurs moments dans le film où vous pouvez sentir l’émotion bouillonner en lui, en essayant de ne pas laisser les larmes couler sur son visage alors qu’il tente de maintenir un extérieur dur. C’est la peur d’un enfant qui essaie d’être dur mais qui ne peut s’empêcher de se sentir perdu et effrayé en même temps. C’est vraiment une performance exceptionnelle.

Ce qui est génial avec la pensée critique, c’est qu’elle ne fait pas oublier les défis auxquels les enfants du centre-ville sont confrontés tous les jours, et elle n’essaie pas non plus de les enrober de sucre. De plus, contrairement à certains films qui présentent un groupe d’adolescents urbains inspirés par un enseignant et leurs leçons, cela ne donne pas l’impression que le simple fait de gagner un tournoi d’échecs fera disparaître tous les problèmes de leur vie. C’est une victoire qui pourrait rendre tout le reste moins écrasant, au moins pour un petit peu.

Plus important encore, la pensée critique pourrait inspirer plus d’adolescents qui se sentent coincés dans cette même position à tenter leur chance. La raison pour laquelle la représentation est importante, c’est parce que c’est vraiment inspirant de voir quelqu’un qui vous ressemble réaliser quelque chose que vous ne saviez pas possible. Il y a une scène charnière dans Pensée critique où M. Martinez parle avec sa classe des innovateurs et pionniers noirs et latins qui sont effacés des livres d’histoire, parce qu’ils ont été écrits par des hommes blancs. Le personnage de Leguizamo dit:

«Je veux vous demander que chaque fois que vous ne voyez pas une image familière à laquelle vous avez l’impression de pouvoir vous identifier dans quoi que ce soit qui vous touche, vous creusez plus profondément que votre vieille poussiéreuse Britannica Encyclopedia. Nous, les gens de couleur, sommes partout depuis le temps et les souvenirs, et si vous prenez l’un de ces mauvais garçons, que vous l’ouvrez et que vous ne vous reconnaissez pas, j’espère que vous vous rendez compte que c’était leur surveillance. Que c’était leur erreur de te peindre. »

C’est un discours qui ne se sent ni artificiel ni cinglé et qui n’est malheureusement que trop pertinent en tant que nœud du message du film. Avec Critical Thinking, John Leguizamo a réalisé une réalisation exceptionnelle de réalisateur qui n’est pas seulement inspirante parce que certains enfants ont remporté un tournoi d’échecs. C’est inspirant car un groupe d’enfants qui sont souvent négligés et écartés a choisi d’aller de l’avant, d’ignorer tous ceux qui les ont comptés et de réaliser quelque chose dont ils pourraient vraiment être fiers. Peut-être plus important encore, cela donne à la prochaine génération une chance de se voir dans les futurs livres d’histoire.

/ Classement du film: 9 sur 10

