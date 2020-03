John Mulaney fait ressortir Jake Gyllenhaal volant pour un croquis absurde “SNL”

“Saturday Night Live” n’a tiré aucun coup de poing dans son sketch sur l’aéroport de LaGuardia.



L’aéroport de LaGuardia, basé à Queens, à New York, peut être un endroit horrible, quelque chose que Saturday Night Live a rendu très clair avec leur croquis “Airport Sushi” lors de l’épisode de la nuit dernière.

Lorsque Pete Davidson essaie d’acheter des sushis à LaGuardia, le caissier, joué par John Mulaney, entre en musique avec tout ce qui est horrible à propos des sushis d’aéroport et de LaGuardia dans son ensemble. Le casting parodie Phantom Of The Opera, West Side Story et bien plus pour aller au fond de tout ce qui peut mal tourner à l’aéroport.

Kate McKinnon joue “Auntie Orphan Annie” pour parodier “Tomorrow” d’Annie et riffer sur Mike Bloomberg et Bill De Blasio.

Jack Gyllenhaal s’envole pour le personnage le plus étrange: il joue “un gars qui voyage en pyjama”, ce qu’il dit qu’il fait “pour que la TSA puisse avoir un accès facile” à son corps. Il chante combien il aime la sécurité.

Bowen Yang semble également jouer un “asiatique profilé”. “Si je tousse, alors c’est fini”, chante Yang, s’attaquant aux craintes des coronavirus. “Non, je n’étais pas à Parasite”, poursuit-il.

Saturday Night Live a également parodié le coronavirus pour son croquis froid ouvert. Les candidats démocrates écrasent la conférence de presse de la Maison Blanche de Mike Pence et Larry David, Fred Armisen et d’autres font des camées.

