John Ridley à EP, Write & Direct Musical Drama Series for Showtime

John Ridley à EP, écriture et série dramatique musicale pour Showtime

Oscarisé John Ridley (12 ans d’esclavage, Guérilla, Crime américain) se joint à la prochaine série dramatique musicale sans titre de Showtime en tant que producteur exécutif, scénariste et réalisateur. Alicia Keys, lauréate de 15 Grammy Awards, est productrice exécutive avec l’équipe Oscar, Tony et Grammy de Benj Pasek et Justin Paul (La La Land, Cher Evan Hansen, The Greatest Showman), qui contribuera également à la musique.

Le projet se concentre sur une histoire de famille émotionnellement complexe qui s’étend sur plusieurs générations et menace le tissu de la communauté dans l’actuelle Milwaukee.

«Ayant travaillé avec John Ridley à plusieurs reprises au fil des ans, je sais de première main à quel point il est talentueux et intrépide à la fois en tant qu’écrivain et réalisateur», a déclaré le président du divertissement chez Showtime Networks Inc., Gary Levine. “La combinaison de sa profondeur dramatique avec l’éclat musical de Pasek et Paul et Alicia Keys promet une série follement originale et divertissante pour Showtime.”

«Je ne pouvais pas être plus excité de travailler non seulement à nouveau avec Gary et Showtime, mais aussi de collaborer avec les talents phénoménaux d’Alicia Keys, l’équipe de Pasek et Paul, Marc Platt et R.J. et Adam aussi, “ dit Ridley. “Je suis particulièrement reconnaissant de l’opportunité de mettre la série à Milwaukee et d’examiner les défis et les triomphes de ma ville natale; une ville à laquelle je reste profondément connecté. »

Originaire de Milwaukee, Ridley a remporté l’Academy Award du meilleur scénario adapté pour 12 ans d’esclavage. Il était également le créateur, le showrunner et le directeur de la série d’anthologie acclamée par la critique Crime américain, recevant plusieurs nominations aux Emmy Awards. Des crédits supplémentaires incluent le film documentaire Let It Fall: Los Angeles 1982–1992 et la série limitée Showtime, Guérilla. Ridley est actuellement sous contrat global avec ABC Studios, une division de Disney Television Studios. Ridley’s No Studios, un espace pour les arts et la communauté à Milwaukee, a ouvert ses portes à l’automne 2018.

Depuis Fox 21 Television Studios, la série dramatique musicale sera produite, écrite et dirigée par Ridley. Keys, Pasek et Paul sont également producteurs exécutifs. Gagnant de Tony et producteur nominé aux Oscars, Marc Platt (Jesus Christ Superstar en concert, La visite du groupe, La La Land), Lauréat d’un Emmy R.J. Cutler (Nashville, American High) et Adam Siegel, gagnant des Emmy Awards (Graisse: Live!) servent également de producteurs exécutifs.

(Photo de Rocco Ceselin)