John Turturro dévoile son rôle de Carmine Falcone

John Turturro a récemment dévoilé son rôle de Carmine Falcone dans The Batman et sa propre histoire personnelle avec le Dark Knight.

On ne sait pas grand-chose de The Batman de Matt Reeves, mais la photographie principale est actuellement suspendue en raison de l’épidémie de coronavirus. Il a également été rapporté que le film suivrait un Caped Crusader dans sa deuxième année et s’inspirerait d’histoires emblématiques de Batman comme Year One et The Long Halloween.

Carmine Falcone est un personnage qui figure en bonne place dans les deux histoires et sera joué par John Turturro dans le prochain film. John Turturro reprend le rôle de Tom Wilkinson, qui a joué “The Roman” dans Batman Begins. En parlant avec Inquirer, John Turturro a parlé pour la première fois de faire partie de The Batman:

“Je joue le méchant. J’ai adoré Batman en grandissant, mais je suis vraiment fan de Zorro (rires). Il n’y a donc pas de Batman sans Zorro. Quand j’avais 5 ans, je pensais que j’étais Zorro avec une épée. J’avais un bâton avec lequel je frappais mon père tout le temps. Puis, quand «Batman» est apparu à la télévision, ce fut un grand frisson. J’ai lu certaines bandes dessinées. Mes fils lisent toujours des bandes dessinées de DC. J’ai donc joué avec eux pendant des années. J’aime Matt Reeves, le réalisateur. C’est un casting intéressant. “

Les détails complets de l’intrigue sur The Batman de Robert Pattinson sont gardés secrets, bien que le film soit centré sur une version plus jeune de Bruce Wayne et contiendra une galerie de méchants de Rogues comprenant Catwoman, The Penguin et The Riddler. Le film de Matt Reeves suivra le chevalier noir pendant ses premières années en tant que protecteur de Gotham City et utilisera les compétences de détective du héros dans une plus large mesure que les films DC précédents. Il devrait être le premier chapitre d’une nouvelle trilogie avec Robert Pattinson dans le rôle de Batman.

Réalisé par Matt Reeves à partir d’un script qu’il a co-écrit avec Mattson Tomlin, The Batman met en vedette Robert Pattinson dans le rôle du Caped Crusader, Zoe Kravitz dans le rôle de Catwoman, Paul Dano dans le rôle du Riddler, Jeffrey Wright dans le rôle du commissaire James Gordon, John Turturro dans le rôle de Carmine Falcone, Peter Sarsgaard comme Gil Colson, Jayme Lawson comme Bella Reál, avec Andy Serkis comme Alfred Pennyworth et Colin Farrell comme le pingouin.

Le Batman devrait sortir en salles le 25 juin 2021.

Source: enquêteur