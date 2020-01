John Turturro est de retour en force dans The Jesus Rolls Teaser

John Turturro est de retour en force dans le teaser de Jesus Rolls

Cela fait cinq ans qu’il a été annoncé pour la première fois que John Turturro reprendrait son plus grand personnage, Jesus Quintana, dans un spin-off de Le Big Lebowski, intitulé The Jesus Rolls, dans lequel il écrit et réalise et le teaser est finalement arrivé montrant que peu de choses ont changé pour le joueur de bowling déplorable, qui peut être vu dans le lecteur ci-dessous!

Écrit et réalisé par Turturro, le film sert également de remake pour le film de 1974 Going Places de Bertrand Blier. Le film suit un trio de inadaptés dont la dynamique irrévérencieuse et sexuellement chargée évolue vers une histoire d’amour surprenante, car leur attitude spontanée et désinvolte envers le passé ou le futur se retourne à maintes reprises, même s’ils exécutent par inadvertance de bonnes actions. Lorsqu’ils se font des ennemis avec un coiffeur armé, leur voyage devient celui d’une échappée constante à la loi, à la société et au coiffeur, tout en renforçant les liens de leur famille extérieure.

«C’est un bon moment pour sortir un film transgressif sur la stupidité des hommes qui essaient et échouent et essaient de mieux comprendre et pénétrer le mystère des femmes. J’ai hâte de travailler avec Screen Media et de présenter notre travail et le personnage de Jésus au public américain. » dit Turturro.

Bobby Cannavale, Audrey Tautou, Jon Hamm, Susan Sarandon et Pete Davidson jouent également le rôle principal dans le film. Robert Salerno, John Penotti, Fernando Sulichin, Sidney Kimmel et Paul-Dominique Win Vacharasinthu sont producteurs. Les producteurs exécutifs incluent Max Arvelaiz, Lawrence Kopeikin, Michael Lewis, Bruce Toll et Robert S. Wilson.

The Big Lebowski a fait ses débuts en 1998 et a été écrit et réalisé par Joel et Ethan Coen. Le personnage de Turturro Jesus est apparu dans quelques scènes du film, avec Jeff Bridges, John Goodman et Steve Buscemi. Les frères Coen ne sont pas impliqués dans le film à venir mais ont donné à Turturro leur bénédiction pour le projet.