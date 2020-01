John Villacorta nommé premier vice-président, talent et casting chez ABC Entertainment

Disney a annoncé que John Villacorta, directeur du casting, a été nommé vice-président directeur de Talent and Casting, ABC Entertainment, a annoncé Ayo Davis, vice-président exécutif, Talent and Casting, ABC Entertainment et Disney +, à qui il rendra compte. Dans ce rôle, Villacorta gérera le processus de casting pour ABC et fournira la stratégie et les services de casting au segment Direct-to-Consumer and International (DTCI), en étroite collaboration avec l’équipe Disney + à travers tout le contenu scénarisé et non scénarisé.

«Depuis 15 ans, John fait partie intégrante de notre équipe de casting, investissant dans le processus et les personnes afin d’attirer et de maintenir des relations solides avec les talents clés de l’industrie», a déclaré Davis. «Je suis fier de promouvoir John à un poste pour lequel il a travaillé sans relâche et le mérite tellement. Son professionnalisme et son dévouement continueront d’attirer des talents exemplaires alors que nous recherchons des titres passionnants et convaincants à travers la marque ABC et Disney +. »

Villacorta a supervisé de nombreux spectacles, y compris la série limitée «American Crime» primée et récompensée par un Emmy® Award de John Ridley; la mini-série «When We Rise» de Dustin Lance Black et Gus Van Sant; «Scandal», «Grey’s Anatomy», «Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.», «Once Upon a Time», «Pushing Daisies» et le prix Emmy® Award «How to Get Away with Murder».

Villacorta a rejoint ABC Entertainment en 2004 en tant qu’assistante de casting et a été promue directrice du talent et du casting en un an.

Il a joué un rôle déterminant dans la création d’ABC Discovers: Workshop Week, une initiative qui associe les dirigeants d’ABC Casting à des groupes ouverts à tous dans l’industrie du divertissement pour fournir aux participants l’occasion de montrer leur talent et de recevoir des commentaires. Villacorta faisait également partie de l’équipe qui a dirigé la création d’une installation de test d’écran pour ABC Studios, maintenant utilisée pour diffuser en moyenne plus de 100 rôles par an.

Aujourd’hui, Villacorta sert de mentor exécutif pour le pod Casting dans le programme d’incubateur de Walt Disney Television Executive nouvellement créé, qui vise à créer un pipeline de cadres de réseau de nouvelle génération diversifiés grâce à un programme de rotation de deux ans englobant les départements d’ABC Entertainment et Forme libre, y compris développement, courant, casting et marketing.

Avant ABC, il a commencé sa carrière dans le casting en travaillant aux côtés de la célèbre directrice de casting Mary Jo Slater sur des séries télévisées telles que “Undressed”, “Line of Fire”, “Threat Matrix”, “Frankenstein” et “The Last Ride”.

Après avoir obtenu un baccalauréat ès arts de l’USC School of Theatre, Villacorta a décroché un contrat d’équité en tant qu’interprète et a fait partie de l’équipe d’ouverture du Disney’s Animal Kingdom.

