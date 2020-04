John Wesley Shipp réagit à la mort tragique de sa co-star du flash

Vendredi a apporté des nouvelles tragiques pour les fans de Le flash comme nous avons découvert que l’acteur de 16 ans Logan Williams était décédé de causes inconnues. Williams a dépeint Barry Allen comme un enfant dans la série à succès CW au cours de la première partie de sa course, faisant un total de huit apparitions dans la série.

Depuis l’annonce de la nouvelle, les fans de DC ont rendu hommage à Williams et à sa famille et réfléchi à sa perte tragique sur les réseaux sociaux. Tout comme ceux qui ont travaillé avec lui sur The Flash. Grant Gustin, par exemple, a partagé sa réponse navrée au décès de Williams sur Instagram. Son co-vedette et père à l’écran John Wesley Shipp a également partagé sa réaction à la triste nouvelle sur Twitter.

Au cours des deux dernières saisons de l’émission, Shipp a joué Jay Garrick et Barry Allen de Earth-90, mais il a travaillé avec Williams via son rôle d’origine en tant que Henry Allen.

«Heartsick apprend la mort de Logan Williams à 16 ans», a écrit Shipp. «Il était à 100% déterminé à jouer le jeune Barry Allen, et il nous a manqué une fois que nous avons dépassé cette partie de l’histoire. Amour et compassion envers la famille et les amis de Logan dans votre chagrin. “

Heartsick a appris la mort de Logan Williams à 16 ans. Il était à 100% déterminé à jouer le jeune Barry Allen, et il nous a manqué une fois que nous avons dépassé cette partie de l’histoire. Amour et compassion envers la famille et les amis de Logan dans votre chagrin. pic.twitter.com/lOlUyxJtIC

– John Wesley Shipp (@JohnWesleyShipp) 3 avril 2020

Cliquer pour agrandir

Outre son rôle dans The Flash, les autres crédits de Williams incluent des parties récurrentes de Hallmarks où appelle les coeurs, la série d’horreur The Whispers et une apparition dans un épisode de Supernatural season 11. Sa famille a exprimé sa dévastation face à sa perte, en particulier en tant que il le fait pendant la pandémie actuelle, ils ne peuvent donc pas se réconforter pendant cette période difficile.

Comme nous le rappellent les publications de ses co-stars Gustin et Shipp, Williams fera partie d’un groupe d’acteurs très sélect et sacré qui a pu jouer la partie emblématique du Scarlet Speedster à l’écran, donc il occupera toujours un place importante dans l’histoire de DC.

Le flash la saison 6 revient avec l’épisode 16 «So Long and Goodnight» le 21 avril.