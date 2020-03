Johnny Depp n’aurait pas perdu son rôle de pirates des Caraïbes à cause d’Amber Heard

Il y a toujours eu des rumeurs sur la façon dont Johnny Depp a perdu le rôle de Jack Sparrow dans le pirates des Caraïbes franchise en raison de sa bataille juridique controversée avec Amber Heard. Cependant, une nouvelle source proche de la situation affirme que cela n’a jamais été le cas.

L’ancienne épouse de Depp a récemment pris beaucoup de feu après avoir été exposée pour avoir abusé physiquement et émotionnellement de son mari de l’époque. Dans ces situations, l’hypothèse raisonnable serait que les couples se battent et pourraient même parfois avoir besoin d’une intervention thérapeutique. Joli manuel, non? Ce qui exaspère les gens, cependant, c’est le fait que Heard a tordu le récit pendant des années pour se montrer comme la victime alors que son mari souffrait également. Maintenant, les fans se rallient derrière la star de Fantastic Beasts et demandent justice en lançant des campagnes contre Heard, comme la pétition pour la retirer d’Aquaman 2, qui prend beaucoup de vitesse et est actuellement en route pour atteindre 500000 signatures.

Quant à Depp, la Mouse House envisagerait de le ramener pour le prochain épisode de la série Pirates à la suite de ces nouvelles révélations, mais selon les sources de ScreenGeek, Disney ne s’est jamais débarrassé de l’acteur à cause des allégations et voulait simplement pour réinventer la franchise.

“Johnny Depp n’a en fait jamais été officiellement exclu du prochain film de Pirates des Caraïbes de Disney. En fait, aucune source de Disney n’a jamais déclaré que les allégations contre Depp impliquant Amber Heard le retireraient du film. Disney cherchait simplement à prendre une direction différente pour un redémarrage potentiel et il n’y a jamais eu de confirmation que les allégations lui ont coûté le rôle. »

Cliquer pour agrandir

Alors voilà. Si ce nouveau rapport doit se passer, Depp n’a pas perdu son rôle à cause des allégations de Heard et l’a plutôt perdu à cause d’une décision créative. Cela étant dit, compte tenu des antécédents de Disney en matière de mesures irréfléchies pour éviter de telles affiliations controversées, nous prendrions cela avec un grain de sel.

Néanmoins, les gens font férocement campagne pour ramener l’acteur, de sorte que la Mouse House pourrait finir par devoir abandonner ses plans de redémarrage pirates des Caraïbes pour répondre aux demandes des fans, ce qui est une autre chose pour laquelle ils sont connus pour être bons.