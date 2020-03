Johnny Depp pourrait être le Joker dans la nouvelle trilogie Batman

Il est possible que très bientôt le rêve de nombreux fans de Johnny Depp, de le voir jouer au Joker, devienne enfin réalité. Parce qu’avant, nous étions fascinés par l’interprétation de Heath Ledger en tant que prince clown du crime dans The Dark Knight (2008), Depp était le favori du fandom de DC pour jouer ce rôle. Cela ne s’est pas produit, et pour être honnête, personne ne changerait Ledger en tant que Joker, bien que peut-être que personne ne détesterait un lavage de cerveau pour oublier l’interprétation de Jared Leto dans Suicide Squad (2016). Cependant, une nouvelle rumeur indique que Depp pourrait être choisi pour donner vie au Joker dans The Batman.

Actuellement, la réputation de Depp est endommagée. Son ex-femme Amber Heard l’a accusé de mauvais traitements, mais au milieu de l’histoire, la version du “Johnny Knocker” a pris une tournure inattendue … des sources proches de We Got This Covered, l’un des plus grands sites de rumeurs, soulignent que Warner Bros. a commencé à chercher des candidats qui pourraient remplir le rôle de Joker, et Depp ne serait ni plus ni moins qu’un des favoris de l’entreprise.

Apparemment, Warner est si désireux d’exploiter l’univers DC, que Il ne s’inquiéterait pas de rester en vie, et en même temps mais dans différents projets, plusieurs versions du Joker. L’un, bien sûr, ce serait le Joaquin Phoenix Joker qui fait déjà partie du soi-disant Jokerverse, mais l’autre serait inclus dans la nouvelle trilogie de The Batman de Matt Reeves.

Selon We Got This Covered, Depp n’est pas le seul candidat à être le nouveau Joker, car plusieurs acteurs pourraient arracher le personnage à Depp. On ne sait pas qui ou combien d’acteurs ils sont … mais ils soupçonnent que l’un d’eux serait Ben Barnes (The Punisher), qui semble plus qu’intéressé par le projet.

Johnny Depp est un acteur aux multiples facettes, on espère juste que si cette rumeur est vraie et que Depp finit par donner vie au Joker, son interprétation ne sera pas prise entre le pirate Jack Sparrow et le Chapelier d’Alice au Pays des Merveilles. Peut-être que Depp peut nous surprendre.

