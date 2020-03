Johnny Depp pourrait jouer le prochain Joker dans The Batman | Instagram

Les fans deviennent fous car il semble que le célèbre acteur Johnny Depp soit envisagé pour jouer le rôle du Joker dans le prochain film de The Batman.

Enfin il semble que tout s’améliore un peu pour Johnny Depp avec cette rumeur qui se fait tendance des médias sociaux, parce que ses partisans aimeraient qu’il joue ce rôle incroyable.

Et apparemment oui avoir une belle opportunité car à part cela, ses fans le proclament pour le rôle, une source très proche de Warner Bros a avoué que l’acteur est un grand considéré pour le rôle de Joker dans le film The Batman avec Robert Pattinson et Zoe Kravitz.

Bien que pas encore terminé enregistrer Le film n’a cessé de parler de ce qui va se passer, qui sortira, entre autres.

La dernière fois que nous avons observé un confrontation Le vrai entre Batman et Joker était dans Batman: Le cavalier de la nuit, quand les deux personnages étaient les protagonistes du film.

Comme certains le savent, Depp avait été considéré pour jouer au Joker mais n’a pas eu l’occasion de démontrer sa folie totale devant la caméra.

Commentaires sur Twitter ils n’ont pas attendu et des milliers de personnes ont commencé à parler de leur apparition probable dans le film où tout le monde n’était pas bon commentaires car ils attendaient la participation de Joaquín Phoenix.

En 2008, il y avait un potin que Johnny Depp serait le Riddler (heureusement, ce n’était pas le cas). Maintenant, ils disent que ce sera le nouveau Joker . J’espère que tout est à nouveau un bavardage.

– Grèce Villar (@HalloGreciaV)

3 mars 2020

Voyons voir, si un acteur est nécessaire pour se peindre le visage blanc pour jouer le Joker, qui mieux que Johnny Depp, c’est le cas. pic.twitter.com/KLr8yJKta2

– Vladimir Con V. (@VladimirConV)

3 mars 2020

Cette version sera très différente de celle réalisée par Jared Leto dans Suicide Squad et Joaquín Phoenix dans le film acclamé The Joker.

Il est probable que cette grand changement être quelque chose qui apaise un peu le conflit avec votre ex-partenaire Amber Heard et faites-le briller à nouveau sur grand écran

Le film The Batman est réalisé par Matt reeves et devrait sortir en salles le 25 juin 2021.

.