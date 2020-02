Johnny Depp, révèle des messages violents envers son ex-femme Amber Heard | Instagram

Le célèbre acteur et réalisateur Johnny Depp est dans l’œil de l’ouragan depuis un certain temps maintenant et certains ont été retrouvés messages tout à fait violente se référant à son ex-femme Amber a entendu, avec qui il s’est séparé il y a deux ans.

Le conflit entre le couple a déjà assez de temps et dure apparemment encore longtemps, surtout avec ce qui s’est passé récemment.

Courrier quotidien a signalé que le demande apporté par l’acteur Johnny diffamation au journal The Sun est devenu hors de contrôle.

Hier, les médias britanniques ont présenté le Haute Cour du Royaume-Uni plus de soixante-dix mille messages texte envoyé par Depp lui-même à plusieurs personnes.

Parmi eux, Paul Bettany et ils ont trouvé textes tout à fait dangereux pour la réputation de l’acteur et cela ira contre lui.

Hier, mercredi 26 février, l’audience s’est tenue dans la ville de Londres, où Johnny Depp et Adam Wolanski Ils se sont présentés.

Johnny Depp a interprété le demande quand au mois d’avril 2018 le journal a publié une note disant que l’acteur avait maltraité Amber Heard mais l’acteur ne comptait pas sur son adversaire pour riposter.

Voilà comment l’avocat de The Sun a présenté le messages du texte au juge Le juge Nícol. Il semble que ces messages leur soient venus de manière robuste par les anciens représentants de Johnny.

L’avocat de Depp a précisé que il n’y a pas de message Parlez directement d’Amber Heard.

Noyons-le avant de le brûler! Ensuite, pour **** son cadavre brûlé pour s’assurer qu’il a disparu. ”

Cependant, certains messages de 2014 ont également été partagés, notamment les suivants:

Je suis trop foutu dans la tête pour vaporiser ma colère contre la personne que j’aime … pour une petite raison, je suis aussi trop vieux pour être ce type. Mais les pilules vont bien! », Lit un autre des messages.

Sans aucun doute, les choses se sont compliquées pour l’actrice quand, début février, elle a révélé audios où tu l’entends insultant son ex-mari.

Elle a été insultée de la pire des manières sur les réseaux sociaux, ce qui a désactiver certaines fonctions dans leur comptes officiels Pour éviter les critiques.

Il est clair que les deux ont fait des erreurs, mais longue trajectoire de Johnny in Hollywood rend votre abonnés quoi défendre chaque fois que quelque chose se révèle.

Depp De même poursuivi à Amber pour 50 millions de dollars pour des accusations de diffamation auxquelles Amber avait déclaré que son mari l’avait soumise à violence domestique mais Depp pouvait montrer qu’elle avait aussi des épisodes pas du tout pratiques.

