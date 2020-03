– Johnny Ventura, 80 ans, hospitalisé après un test positif pour le coronavirus

Votre navigateur ne prend pas en charge les iframes.

Johnny Ventura Il a été admis au Centre de médecine avancée et de télémédecine (Cedimat), en République dominicaine, après avoir subi une chute à sa résidence il y a quelques jours. Une fois hospitalisé, l’artiste de 80 ans a subi un test de coronavirus (COVID-19) après avoir présenté des symptômes de rhume. Le test était positif.

C’est l’artiste lui-même qui a fait participer ses fans à ce qui s’est passé et a partagé l’actualité à travers une déclaration sur les réseaux sociaux. Le politicien a également partagé une image sur son compte Instagram avec tous les détails de son état de santé actuel.

“Je suis publiquement conscient qu’à midi ce samedi 28 mars 2020, j’ai reçu les résultats et que j’ai été testé positif pour le coronavirus (COVID-19)”, vous pouvez lire au début du rapport.

L’artiste, qui est sous soins intensifs et sous observation, a déclaré qu’il est actuellement stable et qu’il peut respirer sans avoir recours à un supplément d’oxygène.

Le célèbre vieil homme, a noté qu’il était hors de danger, a cependant souligné que les personnes qui avaient récemment été en contact avec lui devraient prendre les mesures nécessaires, car il pourrait y avoir un risque élevé de contagion.

“L’équipe médicale fournit l’assistance nécessaire pour me maintenir en bon état dans une salle de soins intensifs intermédiaires”, a déclaré Ventura.

“Il est important que toutes les personnes qui ont été en contact avec moi ces derniers jours, prennent des mesures de prévention et d’isolement pour éviter la propagation”, a ajouté le chanteur.

Enfin, le célèbre a tenu à remercier les échantillons d’affection qu’il a reçus à la suite de la situation. Il convient de noter que le coronavirus affecte principalement les personnes âgées, qui sont plus vulnérables au virus, cependant, avec les soins nécessaires, vous pouvez vous éloigner de la maladie.

«Au nom de ma famille et de la mienne, j’apprécie les expressions d’affection reçues. Avec l’aide de Dieu et les prières de vous tous, nous avancerons », a-t-il conclu.

De la même manière, le relationniste public de l’artiste, Viryi Baldera, Il a réitéré que le chanteur est stable et a noté qu’il n’y avait pour le moment rien à craindre.

Des temps difficiles sont vécus dans le monde, après que le coronavirus s’est propagé rapidement ces derniers mois. Cependant, la société et les médecins font leur part pour lutter contre le virus et ramener tout à la normale dès que possible.

Pendant ce temps, la maladie continue de progresser et des milliers de personnes ont perdu la vie en cours de route, à commencer par les personnes les plus fragiles, telles que les personnes âgées, qui sont le secteur le plus vulnérable au virus.

Ce 25 mars, Ricardo Montaner a confirmé la mort de son cousin du coronavirus Carlos Rodriguez, qui résidait en Espagne et était âgé. À travers une publication sensible sur son compte Instagram, l’auteur-compositeur-interprète vénézuélien d’origine argentine a partagé la triste nouvelle.

