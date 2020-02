JoJo annonce un album et une tournée «bon à savoir»

JoJo apporte les bonnes vibrations en 2020.

La chanteuse a annoncé son nouvel album très attendu, bon à savoir, ainsi qu’une tournée à la une.

Le trek nord-américain débutera le 21 avril à Seattle avant de faire plus de 20 arrêts à travers les États-Unis et le Canada, avec des dates supplémentaires au Royaume-Uni et en Europe cet automne. La tournée marque la première tournée de JoJo depuis 2017 et arrive avant son quatrième album studio bon à savoir, prévu ce printemps sur Clover Music / Warner Records.

L’album, décrit comme un «corps de travail empreint d’émotion et de R&B», mettra en vedette la production de Doc McKinney (The Weeknd, Santigold), Lido (Halsey, Chance the Rapper) et 30 Roc (Kendrick Lamar, Cardi B) . JoJo avait précédemment abandonné une paire de pistes avant sa sortie, “Joanna” et le “Sabotage” assisté par CHIKA.

“J’ai qualifié l’album de bon à savoir à cause de tout ce que j’ai appris au cours des dernières années – chaque commentaire, critique (interne ou externe), quel qu’il soit – ce ne sont que des informations. Et tout va bien! ” a déclaré JoJo à propos du suivi de Mad Love en 2016. «J’ai eu la chance de disposer de l’espace pour réfléchir à mon propre voyage jusqu’à présent, et j’espère que les gens pourront être rassurés par le fait que je ne suis pas du tout parfait et que je ne mettrai jamais de sucre dans la peau. Nous vivons et apprenons tous en permanence, et c’est ce qui rend cette vie si amusante. »

Les billets pour la visite seront mis en vente le 28 février à 10 h, heure locale, avec des préventes à partir du 24 février.

Bon à savoir Dates de tournée

21 avril – Seattle, WA – The Showbox

22 avril – Portland, OR – Wonder Ballroom

25 avril – San Francisco, Californie – The Regency Ballroom

27 avril – Los Angeles, Californie – The Novo

28 avril – Santa Ana, Californie – L’Observatoire

30 avril – San Diego, Californie – House of Blues

1 mai – Tucson, AZ – Théâtre Rialto

4 mai – Dallas, TX – Canton Hall

5 mai – Houston, TX – House of Blues

8 mai – Nashville, TN – Cannery Ballroom

10 mai – Atlanta, GA – Variety Playhouse

12 mai – Carrboro, NC – Cat’s Cradle

14 mai – New York, NY – Terminal 5

15 mai – New Haven, CT – College Street Music Hall

17 mai – Silver Spring, MD – Le Fillmore Silver Spring

19 mai – Boston, MA – Royale

20 mai – Philadelphie, Pennsylvanie – Union Transfer

22 mai – Cincinnati, OH – Bogarts

23 mai – Cleveland, OH – House of Blues

27 mai – Chicago, IL – Vic Theatre

28 mai – Détroit, MI – St. Andrew’s Hall

30 mai – Minneapolis, MN – First Avenue