JoJo célèbre son indépendance dans la vidéo ‘Man’

En prévision de son prochain album bon à savoir, JoJo livre le premier single officiel “Man”.

La chanteuse de la centrale électrique célèbre son indépendance sur le bop autonomisant, ce qui lui permet de profiter de la vie de célibataire jusqu’à ce qu’elle trouve un homme capable de se mettre à l’assiette. Dans la vidéo, réalisée par Marc Klasfeld, elle est rejointe par ses copines dont Tinashe, Ari Lennox, Francia Raisa, JoJo Gomez et son guitariste JinJoo de DNCE.

“Eh bien, putain / je vais avoir besoin d’un homme fou”, chante JoJo. “Quelqu’un qui me veut comme un fan / J’ai besoin de quelqu’un qui peut m’aimer comme je m’aime / Aime-moi comme je peux, oui.”

bon à savoir, le premier album de JoJo depuis Mad Love en 2016, arrive le 1er mai. “Man” suit le précédent “Joanna” et le “Sabotage” assisté par CHIKA, qui ne figurent pas tous les deux sur l’album de 9 pistes. Le projet imprégné de R & B met en valeur sa confiance retrouvée, avec la production de Doc McKinney, Lido et 30 Roc.

«J’ai qualifié l’album de bon à savoir à cause de tout ce que j’ai appris au cours des dernières années – chaque commentaire, critique (interne ou externe), quel qu’il soit – ce ne sont que des informations. Et tout va bien! ” dit JoJo. «J’ai eu la chance de disposer de l’espace pour réfléchir à mon propre voyage jusqu’à présent, et j’espère que les gens pourront être rassurés par le fait que je ne suis pas du tout parfait et que je ne mettrai jamais de sucre dans la peau. Nous vivons et apprenons tous en permanence, et c’est ce qui rend cette vie si amusante. »

JoJo prendra la route pour soutenir l’album lors de sa tournée «bon à savoir». Le trek de 22 dates débute le 21 avril à Seattle et se termine le 30 mai à Minneapolis.

Voir le bon à savoir tracklisting ci-dessous.