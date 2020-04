JoJo Fletcher et Jordan Rodgers étaient la seule raison pour laquelle la nation célibataire regardait cette semaine

The Bachelor Presents: Listen to Your Heart est de retour avec son troisième épisode cette semaine et plusieurs juges invités. K $ sha, Jason Mraz et l’ancienne Bachelorette JoJo Fletcher avec son fiancé, Jordan Rodgers, sont tous apparus. Bachelor Nation rapporte qu’ils ont regardé l’émission uniquement pour voir Fletcher et Rodgers ensemble.

Que s’est-il passé dans «The Bachelor Presents: Listen to Your Heart», épisode 3?

Le Bachelor présente: écoutez votre cœur a commencé par une série d’éliminations inattendue. L’animateur Chris Harrison est venu voir les candidats pour leur faire savoir qu’ils doivent décider s’ils sont sérieux dans leurs relations ou à la maison. Gabe Baker et Bekah Purifoy sont rentrés chez eux après les discussions.

Les sept couples restants se sont préparés pour leurs premières performances jugées. Harrison et les producteurs ont choisi une chanson pour chaque paire. Bien sûr, il y avait le drame habituel, mais lors du concert intime, les fans ont eu leur premier aperçu de JoJo et Jordan. Le couple de célibataires était blotti contre lui pour regarder et critiquer chaque chanson.

Julia Rae et Sheridan Reed ont interprété The Backstreet Boys, «Tant que tu m’aimes». Puis Harrison a annoncé que Rodgers aime le groupe de garçons.

“Nous aimons cette chanson”, a déclaré Fletcher. «Cela vous fait vous sentir bien. Vous aimiez ça et vous amusiez là-haut, et cela nous fait nous sentir bien en tant que personnes qui vous regardent. »

Le couple a critiqué chaque chanson et a même fini à quelques reprises les phrases de l’autre. Ils pouvaient dire que Sheridan était plus attachée à Julia qu’elle ne l’était. Au final, selon Harrison, les juges ont choisi de renvoyer chez eux Ruby Jane Smith et Danny Padilla.

Les fans étaient ravis de voir Fletcher et Rodgers sur «The Bachelor Presents: Listen to Your Heart»

“Je suis tellement content pour JoJo et Jordan”, a écrit un fan sur Reddit. «Ils ont l’air si heureux. C’est pourquoi nous regardons les gens. »

De nombreux fans ont déclaré que la seule raison pour laquelle ils avaient regardé The Bachelor Presents: Listen to Your Heart cette semaine était de voir le couple Bachelor Nation.

“Je ne regarde que pour vous”, a écrit un autre fan sur la photo Instagram de JoJo.

D’autres ont ajouté qu’ils étaient «mon couple de célibataires préféré».

“Vous êtes absolument magnifiques à l’extérieur, mais surtout à l’intérieur”, a ajouté un autre fan.

Quand JoJo Fletcher et Jordan Rodgers se marient-ils?

“Vous êtes si beaux ensemble”, a commenté un autre spectateur. “Je ne peux pas attendre que vous vous mariez tous les deux!”

Fletcher et Rodgers ont fixé une date de mariage pour l’été 2020; cependant, le coronavirus pourrait gâcher ces plans. Lors d’un rendez-vous en couple avec Chris Harrison et Lauren Zima sur Instagram Live, le couple a donné quelques détails sur un éventuel report.

“Nous ne sacrifierions jamais ce jour-là pour nous précipiter et le faire”, a déclaré Fletcher. “Donc, si cela ne peut pas se produire comme nous le souhaitons, nous le ferons quand nous le pourrons.”

Elle a ajouté qu’ils ne pouvaient pas le pousser à l’automne en raison du travail de Rodger en tant que commentateur sportif. Donc, Fletcher et Rodgers ne se marieront peut-être pas cet été, mais cela ne les empêchera pas d’être l’un des couples préférés de Bachelor Nation à voir ensemble.

