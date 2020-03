JoJo peut être prêt pour l’amour mais a besoin d’un vrai “homme”

Il fut un temps où obtenir des confitures de JoJo était presque impossible. Les fans ont passé des années sans recevoir de nouvelles musiques de la star de la pop-R & B, mais maintenant elle est de retour avec un nouveau contrat avec Warner Records, pleine de confiance et prête à se réintroduire dans le monde. Elle nous a donné “Joanna” et “Sabotage” avec Chika l’année dernière, et maintenant son dernier single “Man” en fait sa première sortie en 2020.

JoJo prépare son prochain projet Good To Know et bien qu’il n’y ait pas encore de date de sortie annoncée, la chanteuse a donné aux fans un aperçu de la tracklist. Sur “Man”, l’oiseau chanteur partage qu’elle est prête à tomber amoureuse, mais elle est satisfaite d’être seule. Si quelqu’un devait entrer dans sa vie, il doit être un “f * cking man” qui sera son fan n ° 1. Découvrez “Man” et dites-nous ce que vous en pensez.

Paroles Quotable

Tu me connais, je n’arrête pas

Je suis descendu mais je suis de retour

Je sais qu’ils ont tous eu un petit coup de cœur

Maintenant, ils veulent tous un peu d’amour

Je me suis mis à l’aise tout seul et merde

Aimer, je peux le gérer

Donc, si je vais aimer quelqu’un

Bien foutu

Je vais avoir besoin d’un putain d’homme

.