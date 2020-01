Jojo Rabbit Blu-Ray Featurette est sorti avant sa sortie à domicile – / Film

Taika Waititi est la définition d’un multi-trait d’union: un réalisateur, un écrivain, un comédien et un acteur, réalisant et mettant en vedette dans son dernier film, Jojo Rabbit. Il est également un «génie, mentor, modèle de rôle» et «grand gars», selon une featurette ironique de la prochaine sortie Blu-ray de Jojo Rabbit. Le clip de Jojo Rabbit présente les acteurs du film nominé aux Oscars, y compris le nominé de la meilleure actrice dans un second rôle Scarlett Johansson, louant le «génie» de Waititi, etc. Regardez la featurette Jojo Rabbit Blu-ray ci-dessous.

Jojo Rabbit Blu-Ray Featurette

Le Hollywood Reporter a présenté une nouvelle featurette Jojo Rabbit qui montre la distribution de Jojo Rabbit chantant les louanges de Waititi entre les sorties d’improvisation et de couchage.

“Taika est vraiment capable de s’asseoir dans les moments, même s’ils sont inconfortables”, a déclaré la star Scarlett Johansson, qui a mérité un clin d’œil aux Oscars pour son rôle dans Jojo Rabbit, dans la featurette. Johansson est en train d’improviser son dialogue sur la scène de la table du dîner entre son fils Jojo (Roman Griffin Davis) et son ami imaginaire, Adolph Hitler (Waititi). Mais ce sont les comédiens de la distribution qui ont le mieux réussi à improviser leurs répliques, comme le montre Rebel Wilson faisant une plaisanterie de plusieurs minutes sur la modélisation en Allemagne.

“Taika est incroyable avec les acteurs, il le rend amusant en tant qu’expérience en direct”, a ajouté le producteur Carthew Neal. «Il veut les inclure dans le processus. Le script est la base sur laquelle il travaille, mais il est vraiment collaboratif. »

La featurette est publiée avec la nouvelle de la vidéo de la maison de Jojo Rabbit. Jojo Rabbit passe au numérique 4 février 2020 et sur 4K Ultra HDTM, Blu-ray et DVD sur 18 février 2020. En plus de la fonctionnalité ci-dessus, les sorties Blu-ray et numériques comprendront des commentaires de Waititi, des sorties et trois scènes supprimées: «Imaginary Göring», «Little Piggies» et «Adolf Dies Again».

Jojo est un garçon solitaire allemand qui découvre que sa mère célibataire cache une fille juive dans son grenier. Aidé uniquement par son ami imaginaire – Adolf Hitler – Jojo doit affronter son nationalisme aveugle alors que la Seconde Guerre mondiale continue de faire rage.

