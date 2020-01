Jojo Rabbit: Satire qui dérange

1/4

Jojo Rabbit: une satire qui dérange | Réforme

Jojo il est un garçon de 10 ans qui vit dans le Allemagne Nazi à la veille de la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec un père absent, une mère compatissante et un ami imaginaire très particulier: Adolf Hitler.

Grâce à la performance de Roman Griffin Davis, le petit Johannes Betzler, plus connu sous le nom de Jojo Rabbit, est le protagoniste de cette satire d’humour noir conçue par Taika Waititi (Thor: Ragnarok).

Le film controversé a concouru pour deux Golden Globes et aspire à six Oscars, parmi eux le meilleur film et la meilleure conception de costumes pour le Mexican Mayes Rubeo.

Cette histoire bizarre nous présente Jojo, qui aime ses journées avec son meilleur ami, Yorki (Archie Yates), dans un camp militaire dirigé par les partisans d’Hitler, tout en rêvant d’être fidèle à la Führer.

Lorsque mes parents, mes collègues acteurs et Taika ont expliqué de quoi parlait le film, j’ai trouvé très tendre d’exposer les horreurs de cette situation, mais à travers un aspect enfantin comme le mien “, explique Griffin Davis, qui a concouru pour le Globe de Oro en tant que meilleur comédien ou acteur musical.

Le même histrion de 12 ans est accompagné du même Waititi (qui aspire à Oscar dans le domaine du meilleur scénario original et du meilleur film), qui a choisi de jouer Hitler après que plusieurs acteurs ont rejeté son offre.

C’est une comédie noire, une satire, une leçon de vie. Il n’est pas conçu ou écrit de manière conventionnelle. Il s’agit simplement d’une histoire sur une tragédie, mais liée à une perspective différente “, souligne le cinéaste.

Il est important de souligner la puissance de la construction des personnages et du contenu.

C’est une histoire émouvante, qui donne à réfléchir et tragique, racontée avec un récit différent de ce que nous avons vu sur le sujet “, ajoute-t-il. Scarlett Johansson, nominée aux Oscars comme actrice dans un second rôle pour son rôle de Rosie, La maman de Jojo.

Au-delà de la controverse pour son thème si acide, le film a connu beaucoup de succès, après avoir été choisi par le Conseil national d’examen et l’American Film Institute comme l’un des meilleurs films de l’année.

En outre, il a remporté le prix du public au Festival international du film de Toronto, qui, au cours des autres années, a catapulté des films tels que Livre vert: une amitié sans frontières, Le discours du roi et La La Land.

Je pense que nous voyons rarement un film avec le point de vue d’un enfant et comment il a été éduqué dans l’histoire nazie. Nous ne pensons jamais que ce que nous inculquons aux enfants est ce qu’ils pensent être juste.

Et dans le film, quelque chose arrive à Jojo qui lui fait se demander s’il fait le bien ou le mal “, explique Waititi, qui, grâce à son œil cinématographique, est considéré comme à la tête du prochain film Star Wars.

Ce tournant pour le petit protagoniste est sa rencontre avec Elsa (Thomasin McKenzie), une fille juive qui vit cachée dans sa maison sous la protection de sa mère, Rosie.

À partir de là, Jojo commence à remettre en question son intérêt pour la Gestapo, l’idéologie nazie et, surtout, son amitié imaginaire avec Hitler.

Je ne cesserai jamais de remercier des cinéastes comme Taika (Waititi) d’avoir créé des histoires aussi fabuleuses et non conventionnelles et qu’en tant qu’acteurs, ils nous incitent à redoubler d’efforts pour faire de notre mieux. “

Sam Rockwell, acteur

