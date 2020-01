Joke / Joaquin Phoenix coupe la scène la plus importante

Joker est devenu un classique instantané peu de temps après sa sortie et nous a définitivement redonné confiance dans les films de Warner Bros sur les super-héros, et nous le devons vraiment au travail que Joaquin Phoenix a fait pour jouer au Joker. Cependant, l’acteur a dû subir un long processus pour capturer l’essence du personnage et maintenant nous savons que la scène où il l’a obtenu a été retirée du film.

L’acteur a reçu le Creative Impact Award in Variety Direction lors du Festival du film de Palm Springs, et lors de son discours, a révélé ce que cette scène était et comment il a vraiment changé son opinion sur le personnage.

Phoenix dit:

“Il a dit (Todd Phillips)” Qu’est-ce que c’était? “,” Sincérité “, ai-je répondu. Et il a dit “eh bien, tu devrais être honnête plus souvent.”

C’était une scène qui a finalement été coupée du film, mais elle a fini par être la scène la plus importante du film parce qu’elle m’a aidé à trouver la sincérité de mon personnage. »

Si nous courons avec un peu de chance, peut-être que nous pouvons voir cette scène lorsque le film arrive sur Blu-ray, ainsi que d’autres scènes qui sont sûrement super et que nous ne pouvions pas voir dans la coupe finale.

Joker stars à Phoenix (Arthur Fleck / Joker), Zazie Beetz (Sophie Dumond), Robert De Niro (Murray Franklin), Brett Cullen (Thomas Wayne), Frances Conroy (Penny Fleck), Marc Maron (Ted Marco), Douglas Hodge ( Alfred Pennyworth), Josh Pais (Hoyt Vaughn), Bryan Tyree Henry, Bryan Callen, Shea Whigham et Glen Fleshler.

